2025 में बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक, कई शानदार फिल्में रिलीज हुई हैं. कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की, तो कुछ औंधे मुंह गिर गई. 'कांतारा- चैप्टर 1', 'छावा' से लेकर 'सैयारा' तक ने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया. लेकिन साल 2025 में जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हिट साबित हुई, वो एक छोटे बजट की रीजनल फिल्म है.

गुजराती फिल्म 'लालोः कृष्ण सदा सहायते' साल 2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्म है. ये फिल्म 10 अक्टूबर को गुजराती में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 'लालोः कृष्ण सदा सहायते' को वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला और ये 48 दिनों से थिएटर्स में लगी है. ऐसे में अब 'लालोः कृष्ण सदा सहायते' 28 नवंबर को हिंदी में थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.

2025 की सबसे बड़ी हिट बनी 'लालोः कृष्ण सदा सहायते'

रिपोर्ट्स के मुताबिक 'लालोः कृष्ण सदा सहायते' का बजट महज 50 लाख रुपए है.

सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने 47 दिनों में 76.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

इस हिसाब से 'लालोः कृष्ण सदा सहायते' ने अपनी लागत से 153.2 गुना प्रॉफिट कमा लिया है.

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म 90.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है.

इस हिसाब से फिल्म को 181 गुना मुनाफा हुआ. इसी के साथ 'लालोः कृष्ण सदा सहायते' साल 2025 की सबसे बड़ी हिट बन गई है.

2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्में और उनका प्रॉफिट

'लालोः कृष्ण सदा सहायते' ने प्रॉफिट कमाने के मामले में 'कांतारा- चैप्टर 1', 'छावा' और 'सैयारा' को भी पीछे छोड़ दिया है. 'कांतारा- चैप्टर 1' का बजट 125 करोड़ रुपए था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 850 करोड़ कमाए थे. यानी फिल्म ने बजट का लगभग 7 गुना प्रॉफिट कमाया था. वहीं 'छावा' का बजट 90 करोड़ रुपए था और फिल्म ने 808 करोड़ का कलेक्शन किया था जो बजट का 9 गुना था. 'सैयारा' की लागत 50 करोड़ रुपए थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 575.8 करोड़ कमाए थे जो कि बजट का 11 गुना है.

'लालोः कृष्ण सदा सहायते' की स्टार कास्ट

'लालोः कृष्ण सदा सहायते' को अंकित सखिया ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में करण जोशी, रीवा राछ, श्रुहाद गोस्वामी, अंशु जोशी और किन्नल नायक अहम किरदार में नजर आए हैं.