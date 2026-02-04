प्रीति जिंटा 90 से 2000 के दशक की ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सिनेमा में अपने नए आयाम गढ़े थे. प्रीति की ये फिल्में ऐसी हैं जो अपने समय से भी पहले बन चुकी थीं. इन फिल्मों को उस समय इतना पसंद नहीं किया गया, यहां तक कि घर के बच्चों को तो देखने तक नहीं दिया जाता था. ये फिल्में बनीं ही ऐसे- ऐसे टॉपिक्स पर हैं जिनपर खुलकर बात भी उस दौर में नहीं की जाती थी. आइये आपको दिखाते हैं इन 5 फिल्मों की लिस्ट जो अपने समय से पहले ही बन चुकी थीं.

क्या कहना

साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म 'क्या कहना' एक ऐसे टॉपिक पर बनी थी जिस पर उस समय बात भी नहीं करने दी जाती थी. इस फिल्म में प्रीति बिन ब्याही मां के किरदार में नजर आई थीं. ये एक यंग कॉलेज गर्ल की कहानी है जो शादी से पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के बच्चे मां बनने वाली होती है. घर- परिवार और समाज उसका तिरस्कार कर देते हैं. हालांकि वो बच्चे को गिराने का फैसला नहीं करतीं और बच्चे को जन्म देती हैं. उनका परिवार भी उन्हें अपना लेता है.

चोरी चोरी चुपके चुपके

सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी स्टारर ये फिल्म उस समय आई थी जब सेरोगेसी के बारे में कोई जानता तक नहीं था. इस फिल्म में प्रीति जिंटा सेरोगेट मदर बनी थीं. ये फिल्म उस समय तो ज्यादा चल नहीं पाई लेकिन अब इसे खूब पसंद किया जाता है.

सलाम नमस्ते

प्रीति जिंटा और सैफ अली खान स्टारर ये फिल्म 'लिव-इन' कल्चर के बारे में थी. फिल्म उस समय आई थी जब इस बारे में लोग जानते तो थे पर खुलकर बात नहीं करते थे क्योंकि ये केवल विदेशों में ही होता था. ऐसे में सिद्धार्थ आनंद की इस फिल्म को भी लोगों ने छुप- छुपकर ही देखा है.

दिल ने जिसे अपना कहा

सलमान खान और प्रीति जिंटा स्टारर ये फिल्म वैसे तो पारिवारिक फिल्म ही थी लेकिन इस फिल् ने भी ऐसा टॉपिक छुआ था जो अपने समय से काफी आगे था. फिल्म में प्रीति ने डॉक्टर परी नाम का किरदार निभाया है जिनकी एक एक्सिडेंट में मौत हो जाती है. डॉक्टर परी का दिल एक यंग लड़की धानी को लगा दिया जाता है, ये किरदार भूमिका चावला ने निभाया है. ये फिल्म भी उस समय तो ज्यादा नहीं चली नहीं लेकिन अब पसंद की जाती है.

कभी अलविदा ना कहना

करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस की ये फिल्म शादी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और तलाक की कहानी है. फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन और किरण खेर नजर आए थे. ये फिल्म भी अपने समय से पहले ही बन गई थी, इसे कुछ हद तक ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ा था.