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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCJP प्रोटेस्ट में लड़कियों की पिटाई पर भड़कीं कुनिका सदानंद, सरकार से पूछा- 'ऐसे पढ़ेंगी बेटियां?'

CJP प्रोटेस्ट में लड़कियों की पिटाई पर भड़कीं कुनिका सदानंद, सरकार से पूछा- 'ऐसे पढ़ेंगी बेटियां?'

कुनिका सदानंद ने CJP प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो सरकार पर नाराजगी जाहिर करती नजर आ रही हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 14 Oct 2026 10:33 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 19' फेम कुनिका सदानंद अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. अब वह एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. दरअसल, कुनिका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो CJP प्रोटेस्ट को लेकर सरकार पर सवाल उठाती नजर आ रही हैं. वीडियो में एक्ट्रेस ने बेटियों की शिक्षा का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सवाल किया है. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 14 Oct 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Kunickaa Sadanand CJP Protest
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