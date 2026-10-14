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CJP प्रोटेस्ट में लड़कियों की पिटाई पर भड़कीं कुनिका सदानंद, सरकार से पूछा- 'ऐसे पढ़ेंगी बेटियां?'
कुनिका सदानंद ने CJP प्रोटेस्ट को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो सरकार पर नाराजगी जाहिर करती नजर आ रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 19' फेम कुनिका सदानंद अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. अब वह एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. दरअसल, कुनिका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो CJP प्रोटेस्ट को लेकर सरकार पर सवाल उठाती नजर आ रही हैं. वीडियो में एक्ट्रेस ने बेटियों की शिक्षा का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सवाल किया है.
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