बॉलीवुड एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 19' फेम कुनिका सदानंद अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. अब वह एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. दरअसल, कुनिका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो CJP प्रोटेस्ट को लेकर सरकार पर सवाल उठाती नजर आ रही हैं. वीडियो में एक्ट्रेस ने बेटियों की शिक्षा का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सवाल किया है.