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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं...' कुनिका सदानंद की मां कल्याणी सदानंद का निधन, शेयर किया इमोशनल पोस्ट

'मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं...' कुनिका सदानंद की मां कल्याणी सदानंद का निधन, शेयर किया इमोशनल पोस्ट

एक्ट्रेस कुनिका सदानंद की मां कल्याणी सदानंद का निधन हो गया है. मां के निधन से एक्ट्रेस सदमे में हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपनी मां को श्रद्धांजलि दी है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 07 Oct 2026 08:56 AM (IST)
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बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस' फेम कुनिका सदानंद की मां कल्याणी सदानंद का निधन हो गया है. उन्होंने 83 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उन्होंने गोवा में आखिरी सांस ली. मां के निधन से एक्ट्रेस सदमे में हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपनी मां को श्रद्धांजलि दी है.

कुनिका सदानंद ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी मां की एक पुरानी फोटो शेयर की है. इसके साथ उन्होंने एक लंबा और दिल को छू लेने वाला इमोशनल नोट लिखा है.

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'आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, उसके लिए आपका शुक्रिया...'

कुनिका सदानंद ने इसके कैप्शन में लिखा, 'मेरी प्यारी मां, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं. आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, उसके लिए आपका शुक्रिया- प्यार, सही राह दिखाना, सपने देखने और दुनिया का सामना करने का हौसला, अच्छी शक्ल-सूरत और पर्सनैलिटी, और जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत.'

 
 
 
 
 
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'मुझे यकीन है कि आप अपनों से मिलकर खुश होंगी...' 

उन्होंने आगे लिखा, 'मेरी प्यारी 'एम्प्रेस' मिसेज कल्याणी सदानंद, जिन लोगों की जिंदगी को आपने छुआ, उनके दिलों में आप हमेशा ज़िंदा रहेंगी. दोस्त और परिवार वाले आपको एक ऐसी मिलनसार, खुशमिजाज़ और हंसमुख इंसान के तौर पर याद करते हैं, जिनके पास हमेशा कहने के लिए कुछ अच्छी और मजेदार बातें होती थीं. मुझे यकीन है कि अपने भाई-बहनों और अपनों से मिलकर आपको बहुत खुशी हो रही होंगी. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, मां. आपने एक पत्नी, मां, बहन, दादी और ज़िंदगी के बाकी सभी रिश्तों को पूरे प्यार और देखभाल के साथ निभाया.'

बता दें कि कुनिका सदानंद की मां कल्याणी सदानंद का अंतिम संस्कार गोवा में किया जाएगा और बाकी की रस्में मुंबई में पूरी की जाएंगी.

कुनिका सदानंद ने इन फिल्मों और शोज में किया काम

कुनिका सदानंद ने अपने एक्टिंग करियर में फिल्मों के साथ-साथ टीवी की दुनिया में भी खूब काम किया है. वो कई बॉलीवुड फिल्मों और टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं. कुनिका ने 'खलनायक', 'मुझे कुछ कहना है', 'फैशन', 'गोलमाल रिटर्न्स' और 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' जैसी फिल्मों में काम किया है. टीवी की बात करें तो कुनिका सदानंद 'कहानी घर घर की', 'कुसुम', 'कुमकुम', 'बिदाई' और 'कभी आए ना जुदाई' जैसे कई पॉपुलर शोज का हिस्सा रही हैं. इसके अलावा वो रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में भी नजर आ चुकी हैं. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 07 Oct 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Kunickaa Sadanand
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