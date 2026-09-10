Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकुणाल खेमू की 'वाइब' में क्यों लिया गया 'पठान' और 'टाइगर' का नाम? एक्टर ने किया खुलासा

कुणाल खेमू की 'वाइब' में क्यों लिया गया 'पठान' और 'टाइगर' का नाम? एक्टर ने किया खुलासा

कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म के ट्रेलर में 'पठान' और 'टाइगर' का जिक्र होने के बाद इसे लेकर कई सवाल उठे. अब कुणाल ने इस पर रिएक्ट किया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 10 Sep 2026 03:19 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू जल्द ही फिल्म 'वाइब' में नजर आएंगे. इस एक्शन कॉमेडी फिल्म में प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव भी लीड रोल में हैं. फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद से ही इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. दरअसल, ट्रेलर में कुणाल के किरदार को 'पठान' और 'टाइगर' का नाम लेते हुए देखा गया. इसके बाद लोगों को लगा कि ये फिल्म बॉलीवुड की पॉपुलर स्पाई फिल्मों का स्पूफ या पैरोडी हो सकती है. अब कुणाल ने खुद इस बात पर सफाई दी है.

'वाइब' किसी फिल्म का स्पूफ नहीं है
PTI से बातचीत में कुणाल खेमू ने बताया कि 'वाइब' किसी बॉलीवुड फिल्म का स्पूफ या पैरोडी नहीं है. उन्होंने साफ किया कि फिल्म में 'पठान' और 'टाइगर' का जिक्र इसलिए किया गया है, क्योंकि स्पाई जॉनर में ये दोनों सबसे पॉपुलर पॉप-कल्चर रेफरेंस हैं. उन्होंने कहा, 'ये कहानी मेरे पास तब से थी, जब मैं डायरेक्टर भी नहीं बना था. मैंने ये कहानी अपने दोस्तों को सुनाई थी. उस वक्त मैंने इसे लिखा नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये फिल्म बन भी पाएगी या नहीं. उस समय तक 'पठान' आई भी नहीं थी. ये बस इस बारे में था कि ये किरदार क्या महसूस करेगा. मेरा मकसद किसी पर निशाना साधना नहीं था.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amazon MGM Studios India (@amazonmgmstudiosin)

'पठान' और 'टाइगर' का क्यों लिया नाम?
'वाइब' में कुणाल खेमू और स्पर्श श्रीवास्तव दो दोस्तों के किरदार में हैं, जो बिना किसी ट्रेनिंग या स्पाई एक्सपीरियंस के एक बड़े मिशन में फंस जाते हैं. फिल्म के ट्रेलर में एक सीन है, जिसमें कुणाल का किरदार इंडियन स्पाई एजेंसी पर सवाल उठाते हुए कहता है कि जब उनके पास 'पठान' और 'टाइगर' जैसे लोग हैं, तो उन्हें क्यों चुना गया?

ये भी पढ़ें:- 80s Retro AI Trend: सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल से लेकर परिणीति-राघव तक, स्टार्स पर चढ़ा विंटेज खुमार

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amazon MGM Studios India (@amazonmgmstudiosin)

इस डायलॉग के बारे में बात करते हुए कुणाल ने कहा, 'स्पाई वर्ल्ड में जाने का आइडिया जब आप फिल्म देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि जो कुछ हो रहा है, वो पूरी तरह लॉजिकल है. हां, उनके साथ जो हो रहा है वो थोड़ा ओवर-द-टॉप है, लेकिन ये फरसिकल नहीं है. ये किसी फिल्म का स्पूफ नहीं है और न ही किसी फिल्म की पैरोडी है.'

क्या है स्पूक और पैरोडी?
बता दें कि स्पूफ और पैरोडी का मतलब किसी फिल्म, किरदार या कहानी की नकल करके उसे मजाकिया या अलग अंदाज में पेश करना होता है. इसमें ओरिजिनल फिल्म या उसके किरदारों के सीन, डायलॉग या स्टाइल को जानबूझकर मजाक के लिए बदला जाता है. 

'पठान' और 'टाइगर' का कनेक्शन
बता दें कि शाहरुख खान की 'पठान' साल 2023 में रिलीज हुई थी और ये YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है. फिल्म में शाहरुख ने एक स्पाई का किरदार निभाया था. वहीं, 'टाइगर' सलमान खान के पॉपुलर जासूस किरदार का नाम है, जो YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में नजर आ चुका है. सलमान खान 'एक था टाइगर', 'टाइगर जिंदा है' और 'टाइगर 3' में टाइगर का किरदार निभा चुके हैं. ऐसे में 'वाइब' के टीजर में इन दोनों नामों का जिक्र होने के बाद फैंस ने फिल्म को लेकर कई तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए थे. 

'वाइब' के बारे में जानिए
'वाइब' की बात करें तो ये फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. बॉक्स ऑफिस पर इसका सामना करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' से होगा. फिल्म का निर्देशन कुणाल खेमू ने किया है. इसमें वंशिका धीर भी अहम किरदार में नजर आएंगी. वहीं, दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर फिल्म में कैमियो रोल में दिखाई देंगी.

ये भी पढ़ें:- कम बजट, बंपर कमाई! 'हनुमान अंश' से पहले इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Kunal Kemmu Vibe
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
शरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन
शरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' ने 500 करोड़ की 'टॉक्सिक' के उड़ाए परखच्चे, 34वें बना दिया ऐसा रिकॉर्ड
'हनुमान अंश' ने 'टॉक्सिक' को दी मात, होश उड़ा देगी 34वें दिन की कमाई
बॉलीवुड
'नई नवेली' का धांसू टीजर रिलीज, यामी गौतम बनी डायन, यूजर्स बोले- ये तो सुपरहिट है
'नई नवेली' का धांसू टीजर रिलीज, यामी गौतम बनी डायन, यूजर्स बोले- ये तो सुपरहिट है
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' के शोर के बीच 'हैवान' की एडवांस बुकिंग धीमी, जानें- कलेक्शन
अक्षय-सैफ की 'हैवान' की एडवांस बुकिंग की रफ्तार धीमी, जानें- कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan की भिड़ंत, Captaincy Task और Nominations
Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हिमाचल प्रदेश
शिमला जिला परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका, पहली बार जीती BJP
शिमला जिला परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका, पहली बार जीती BJP
इंडिया
इधर जमानत याचिका खारिज उधर अभिषेक बनर्जी के घर से PA को उठा ले गई CID
इधर जमानत याचिका खारिज उधर अभिषेक बनर्जी के घर से PA को उठा ले गई CID
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
शूटिंग खत्म! अब नेट्स पर लौटे रोहित शर्मा, तस्वीर देख खुश हो जाएगा फैंस का दिल
शूटिंग खत्म! अब नेट्स पर लौटे रोहित शर्मा, तस्वीर देख खुश हो जाएगा फैंस का दिल
बॉलीवुड
शरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन
शरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
इंडिया
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
महाराष्ट्र
गुजरात में National Film Awards पर बोले राज ठाकरे, 'पहले मुंबई और अब दिल्ली के साथ...'
गुजरात में National Film Awards पर बोले राज ठाकरे, 'पहले मुंबई और अब दिल्ली के साथ...'
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
Embed widget