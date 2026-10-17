'स्टेज पर उनकी कमी खलती है', अलका याग्निक को याद कर इमोशनल हुए कुमार सानू

'सा रे गा मा पा 2026' में कंटेस्टेंट्स की शानदार परफॉर्मेंस और देश के अलग-अलग हिस्सों से आए सिंगर्स का टैलेंट देखने को मिल रहा है. अब शो के आने वाले एपिसोड में मशहूर सिंगर कुमार सानू का 69वां जन्मदिन खास अंदाज में मनाया जाएगा.

इस मौके पर कंटेस्टेंट्स उनके सदाबहार गानों पर म्यूजिकल ट्रिब्यूट देंगे और दर्शकों को 90 के दशक की यादगार धुनों की सैर कराएंगे.

कुमार सानू को आई अलका याग्निक की याद

'सा रे गा मा पा 2026' का आने वाला एपिसोड दर्शकों को 90 के दशक के सुरीले दौर में ले जाने वाला है. कुमार सानू के 69वें जन्मदिन के मौके पर कंटेस्टेंट्स उनके सदाबहार गानों पर परफॉर्म करते नजर आएंगे. इस दौरान गीताश्री चौधरी ने 'गवाह हैं चांद तारे' गाकर समां बांधा. ये गाना कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया था. गीताश्री की परफॉर्मेंस ने कुमार सानू को अलका याग्निक के साथ बिताए पुराने दिनों की याद दिला दी. वो भावुक हो गए और उन्होंने अलका के साथ अपने संगीत के सफर को याद करते हुए गाने की कुछ लाइंस भी गाईं.

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अलका याग्निक की सेहत पर सिंगर ने जताई चिंता

दोनों सिंगर्स ने साथ में 500 से ज्यादा डुएट गाने रिकॉर्ड किए हैं. इस दौरान कुमार सानू ने अलका याग्निक की सेहत को लेकर भी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा, 'जैसा कि आप सभी जानते हैं, अलका जी की तबीयत ठीक नहीं है और ये बात मुझे इमोशनल कर देती है. मेरे करियर के कुछ सबसे रोमांटिक गाने अलका जी के साथ रहे हैं. एक गायिका के तौर पर उनकी प्रतिभा को किसी परिचय की जरूरत नहीं है. मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि वो जल्द ठीक होकर फिर से हम सबके बीच लौटें.'

उन्होंने कहा, 'इस गाने को सुनकर हमारे साथ बिताए कई पल याद आ गए, खासकर इसे रिकॉर्ड करने का समय. उनके बीमार होने की खबर से मुझे सच में दुख होता है. उम्मीद है कि वो जल्द ठीक होंगी और हमें फिर से उनकी जादुई आवाज सुनने को मिलेगी.'

बता दें, मशहूर गायिका अलका याग्निक 'सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस' नाम की एक सुनने की बीमारी से जूझ रही हैं. 23 जून 2026 को उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 'पद्म भूषण' से सम्मानित किया गया. इस समारोह में मंच तक जाने के लिए उन्हें सहारे की आवश्यकता पड़ी थी, जिससे उनके फैंस उनकी सेहत को लेकर काफी चिंतित हो गए थे. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया है कि वो पहले से बेहतर और ठीक हैं.