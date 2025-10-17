'सेक्रेड गेम्स' जैसे प्रोजेक्ट्स से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री कुब्रा सैत ने आखिरी बार 'सन ऑफ सरदार 2' में देखा गया था. हाल ही में वे 'राइज एंड फॉल' में शामिल हुई थी लेकिन पिछले हफ्ते वे घर से एविक्ट हो गई थीं. अभिनेत्री ने अब अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक, अबॉर्शन कराने के बारे में खुलकर बात की है.

कुब्रा सैत ने अपने अबॉर्शन को लेकर क्या कहा?

दरअसल कुब्रा ने वायरल भयानी के यूट्यूब चैनल पर कहा, "उस बात को कई साल हो गए हैं, और मेरे पास इसके बारे में सोचने और इससे उबरने के लिए काफ़ी समय था. लेकिन जब आपकी लाइफ में ऐसा कोई पल आता है, तो आप बौखला जाते हो क्योंकि आपके साथ आपका ईमान है, आपका फर्ज है और आपको ये भी पता है कि आप कैसी सोसाइटी में हो, तो दुनिया भी है दीन है, सब है. आप उस वक्त बहुत परेशान हो जाते हो कि आप ये कैसे कर पाओगे या नहीं.

उन्होंने आगे कहा, "उस समय, आपको वाकई पता नहीं होता कि आप जो फ़ैसला ले रहे हैं, वह सही है या नहीं. लेकिन आज, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि मैंने उस समय जो फ़ैसला लिया था, वह मेरे लिए सही था. क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने कोई गलती भी की होती, तो भगवान देख रहा होता और मुझे परलोक में उसके परिणाम भुगतने पड़ते."

चिड़चिड़ेपन से जूझना पड़ा

इससे पहले, कुब्रा ने एक्सेप्ट किया है कि इस एक्सपीरियंस को इमोशनली समझने में उन्हें सालों लग गए. अपने करियर के बाद के दिनों में एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए, वह अक्सर बीमारी, हैवी ब्लीडिंग और चिड़चिड़ेपन से जूझती रहीं, फिर भी उन्होंने इसे चुपचाप सहना चुना, अपना दर्द खुद तक ही रखाय जब उन्होंने अपना 2022 का मेमॉयर 'ओपन बुक: नॉट क्वाइट ए मेमॉयर' लिखना शुरू किया, तभी वह सही मायने में इस बात को रिफ्लेक्ट कर पाईं कि वह किस दौर से गुजरी थीं. उन्होंने कहा, "इसे लिखने से मुझे यह समझने में मदद मिली कि मुझे खुद के लिए और अपने द्वारा लिए गए ऑप्शन के लिए काइंड होने की जरूरत है."

सेक्रेड गेम्स (2018) में अपनी ब्रेकआउट भूमिका के बाद से, कुब्रा ने इंडस्ट्री में अपने लिए एक अलग जगह बनाई है. उनके अन्य प्रोजेक्ट में 'फर्जी', 'द ट्रायल', 'वकालत फ्रॉम होम' और 'शहर लखोट' शामिल हैं. वह जल्द ही 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आएंगी.