कृति सेनन की रैंप वॉक ने जीता दिल, शाही अंदाज ने खींचा ध्यान

कृति सेनन ने एक फैशन इवेंट में डिज़ाइनर अभिनव मिश्रा के लिए शोस्टॉपर बनकर ग्लैमर, एलिगेंस और कंटेंपररी इंडियन कॉउचर को एक साथ पेश किया. अपने आसान स्टाइल और शानदार प्रेजेंस के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस ने शोकेस में स्टार पावर जोड़ा, जिससे यह एक यादगार फैशन मोमेंट बन गया. अपने खास चार्म और कॉन्फिडेंट अंदाज़ से, कृति ने आसानी से ध्यान खींचा और सेंटर स्टेज पर आकर डिज़ाइनर के सिग्नेचर एस्थेटिक को सेलिब्रेट किया.

कृति का शाही अंदाज

इनटू द वाइल्ड 2026 टाइटल वाले डिज़ाइनर के सालाना कॉउचर प्रेजेंटेशन में उनके सिग्नेचर मिरर वर्क और नेचर से प्रेरित मोटिफ्स को एक साथ लाया गया. एक्ट्रेस कृति सनोन शाम की शोस्टॉपर थीं और उन्होंने एक खूबसूरत ब्लैक लहंगा पहनकर रैंप वॉक किया.

एक शानदार, बारीकी से सजा हुआ लहंगा पहने, कृति हर कदम पर शाही लग रही थीं. इस चमकदार आउटफिट में ब्लाउज और बड़ी स्कर्ट पर बारीक मिरर वर्क और बारीक डिटेलिंग थी, जिससे लाइट और टेक्सचर का एक शानदार मेल बन रहा था. उनके कंधों पर ड्रामैटिक तरीके से लिपटा और पीछे लहराता हुआ कोऑर्डिनेटेड दुपट्टा, लुक में चार चांद लगा रहा था.





स्टेटमेंट ज्वेलरी, सॉफ्ट स्टाइल वाली लहरें और ग्लैमरस मेकअप के साथ, इस आउटफिट ने पारंपरिक कारीगरी और आज के ज़माने के आकर्षण के बीच एकदम सही बैलेंस बनाया. जैसे ही कृति रैंप पर चलीं, उन्होंने अपने शांत मूवमेंट और बिना किसी मेहनत के कॉन्फिडेंस से सबका ध्यान खींचा. उनके सुंदर लेकिन दमदार वॉक ने आउटफिट में जान डाल दी, जिससे रनवे एक शानदार फैशन मोमेंट में बदल गया. हर मोड़ और हर कदम ने आउटफिट की बारीक कारीगरी को हाईलाइट किया, जबकि उनकी शानदार प्रेजेंस ने उन्हें एक नेचुरल शोस्टॉपर बना दिया.

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ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का मेल

अभिनव मिश्रा के लिए कृति का अपीयरेंस इंडियन कुटूर का सेलिब्रेशन था, जिसमें दिखाया गया कि कैसे ट्रेडिशनल सिल्हूट और बारीक सजावट आज भी मॉडर्न फैशन में अपनी पहचान बनाते हैं. बड़े-बड़े कपड़ों को बहुत आसानी से कैरी करने की अपनी काबिलियत से, एक्ट्रेस ने एक बार फिर एक स्टाइल आइकन के तौर पर अपनी वर्सेटाइलनेस दिखाई. उनके शानदार अपीयरेंस ने याद दिलाया कि असली फैशन उस कॉन्फिडेंस में होता है जिसके साथ कोई लुक कैरी किया जाता है, और कृति सेनन ने रनवे पर हर पल को अपने नाम किया.