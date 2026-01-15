एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपूर की हाल ही में शादी हुई है और इस खास मौके पर कृति खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाईं. बहन की शादी की खुशी और जुदाई का एहसास दोनों ही उनके चेहरे और शब्दों में साफ नजर आया. कृति ने सोशल मीडिया पर शादी की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं और एक लंबा दिल से लिखा हुआ नोट भी पोस्ट किया. उन्होंने साफ कहा कि जो वो महसूस कर रही हैं उसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है और अभी भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनकी छोटी बहन की शादी हो चुकी है.

बचपन की यादों से दुल्हन बनने तक

कृति ने अपनी पोस्ट में बहन के साथ जुड़ी कई यादें भी शेयर कीं. उन्होंने लिखा कि जब वो सिर्फ 5 साल की थीं और पहली बार नुपूर को गोद में लिया था तब से लेकर आज उन्हें दुल्हन के रूप में देखने तक का सफर बेहद खास रहा है. कृति के लिए ये पल सिर्फ एक शादी नहीं था बल्कि बचपन की ढेर सारी यादों का एक इमोशनल मोड़ भी था. छोटी बहन को इतनी खूबसूरत दुल्हन के रूप में देखना उनके लिए बहुत ही भावुक और यादगार अनुभव रहा.

नुपूर की खुशी ने भर दिया दिल

कृति ने बताया कि नुपूर को इतना खुश, प्यार में डूबा हुआ और जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करते देख उनका दिल भर आया. उन्होंने लिखा कि बहन को इस तरह मुस्कुराते और अपने नए सफर की शुरुआत करते देखना उनके लिए शब्दों से परे है. एक बड़ी बहन के तौर पर यह देखना कि नुपूर अपनी जिंदगी में इतनी खुश हैं कृति के लिए सबसे बड़ी खुशी है.

स्टेबिन बेन के लिए खास शब्द

कृति ने अपनी पोस्ट में नुपूर के पति स्टेबिन बेन के लिए भी दिल से बातें लिखीं. उन्होंने बताया कि स्टेबिन पिछले 5 साल से ज्यादा समय से उनके परिवार का हिस्सा हैं और हर साल के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया है. कृति ने उन्हें प्यार से 'स्टेबू' कहा और लिखा कि वो उन्हें बहुत प्यार करती हैं. उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जिंदगी भर के लिए एक भाई और एक अच्छा दोस्त मिल गया है.

घर खाली लगेगा, फिर भी दिल खुश है

शादी के पलों को याद करते हुए कृति ने लिखा कि नुपूर और स्टेबिन को वचन लेते और शादी करते देखना उनकी जिंदगी के सबसे इमोशनल और खूबसूरत पलों में से एक था. उन्होंने दोनों को जिंदगी भर की खुशी और प्यार की शुभकामनाएं दीं. कृति ने ये भी कहा कि वो नुपूर को दूर नहीं भेज रही हैं क्योंकि वो सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर रहेंगी और घर आती रहेंगी. फिर भी उनके बिना घर थोड़ा खाली लगेगा लेकिन कृति खुश हैं कि नुपूर अब दो घरों में खुशियां बांटेंगी.