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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरी चोली पर प्राइम टाइम डिबेट...' कृति सेनन ने अपने रक्षाबंधन एड विवाद पर तोड़ी चुप्पी

'मेरी चोली पर प्राइम टाइम डिबेट...' कृति सेनन ने अपने रक्षाबंधन एड विवाद पर तोड़ी चुप्पी

कृति सेनन हाल ही में करीना कपूर के शो में पहुंची थीं. इस दौरान उन्होने अपने रक्षाबंधन के एड को लेकर हुए विवाद पर बात की और कहा कि वे इससे हैरान थीं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 07 Oct 2026 09:05 AM (IST)
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रक्षाबंधन के एक एड में कृति सेनन के कपड़ो को लेकर काफी विवाद हुआ था और उन्हें काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी. वहीं अब एक्ट्रेस ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके कपड़ों को लेकर प्राइम-टाइम टीवी पर बहस होगी.

'मेरी चोली प्राइम-टाइम डिबेट बन गई'
बता दें कि कृति सेनन हाल ही में करीना कपूर खान के शो 'व्हाट वुमन वांट' (सीजन 6) में पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने इस विवाद पर चर्चा की और बताया कि उनकी "चोली" ने कितना ध्यान खींचा था. करीना से बात करते हुए कृति ने कहा, "मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था... जब मेरी चोली प्राइम-टाइम न्यूज पर 6 लोगों के पैनल डिस्कशन का टॉपिक बन गई थी." इस पर करीना ने कहा, "मुझे पता है."

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कृति सेनन के रक्षाबंधन एड को लेकर क्यों हुआ था विवाद?
यह विवाद तब शुरू हुआ जब जीवा ने कृति सेनन वाला रक्षाबंधन का एड जारी किया था. विज्ञापन में, वह इंडो-वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थीं उन्होने व्हाइट कलर का डीप नेक वाला ब्रालेट पहना था. वे एड में अपने भाई और अपने पेट डॉग को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाती हुई दिख रही हैं. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कृति के कपड़ों की आलोचना की और कहा कि पारंपरिक त्योहार के लिए ये कपड़े सही नहीं थे. वहीं, कुछ लोगों ने एड में रक्षाबंधन को दिखाए जाने के तरीके पर भी सवाल उठाए, जैसे कि इसमें पारंपरिक चीजों का न होना और पेट एनिमल को शामिल करना था.

एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने भी कृति सेनन के रक्षाबंधन एड की आलोचना की थी. 

कृति सेनन ने उठाए थे सवाल
कृति ने इंस्टाग्राम पर अपनी आलोचना पर रिएक्शन देते हुए सवाल किया कि महिलाओं को आज भी उनके कपड़ों से क्यों आंका जाता है, उन्होंने लिखा, "और हां, हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए? इतने सालों में एथनिक फैशन में काफी बदलाव आया है, फिर भी किसी महिला के लिए उसकी संस्कृति के प्रति सम्मान को आज भी उसके कपड़ों से ही मापा जाता है. संस्कृति और परंपराएं दिल में होती हैं, गले की नेकलाइन में नहीं!"

कृति ने कई और पोस्ट किए थे
27 सितंबर को कृति सेनन ने महिलाओं की सुरक्षा और बेटियों के लिए बेहतर दुनिया के बारे में भी पोस्ट किया था. कुछ दिनों बाद, उन्होंने पीड़ित को दोषी ठहराने (विक्टिम-ब्लेमिंग) और कपड़ों के बारे में एक और पोस्ट शेयर किया. उसमें लिखा था, "क्या यह मेरी गलती थी?' छोटी स्कर्ट ने पूछा. 'नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था,' बुर्के ने जवाब दिया..."

 

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Published at : 07 Oct 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Kriti Sanon KAREENA KAPOOR
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