कृति सेनन ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा है मामला

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची हैं. उन्होंने पर्सनैलिटी राइट्स मामले में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने अपने नाम, चेहरे, आवाज और फोटोज के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. शुक्रवार को इस मामले में हाई कोर्ट की ओर से सुनवाई भी की गई. ऐसे बढ़ते मामलों को लेकर उच्च न्यायालय ने कहा कि इसे समझना जरूरी है कि कानून के तहत किसी व्यक्ति की किस तर से सुरक्षा दी जा सकती है.

जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कृति सेनन के पर्सनैलिटी राइट्स मामले की सुनवाई शुक्रवार को की. एक्ट्रेस की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद को कहा कि वो पर्सनैसिटी राइट्स से जुड़े फैसलों और रिसर्च फैक्ट्स का एक लिस्ट तैयार करें. कोर्ट ने आगे कहा कि इसमें ये भी शामिल होना चाहिए कि इस तरह के अधिकारों के तहत किस हद तक सुरक्षा मिल सकती है और ऐसे विवादों को सुलझाने में हाई कोर्ट के 'इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन' (IPD) का अधिकार क्षेत्र क्या है.

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इसके साथ ही कृति सेनन के वकील ने बताया कि पर्सनैलिटी राइट्स में किसी व्यक्ति का नाम, आवाज, फोटो और वीडियो शामिल हो सकते हैं. वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि किसी व्यक्ति की पहचान का उसकी अनुमति के बिना व्यवसायिक इस्तेमाल करना भी ऐसे मामले का अहम हिस्सा हो सकता है.

29 अक्तूबर को होगी अगली सुनवाई

वहीं, हाई कोर्ट ने कृति सेनन के वकील से पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े पुराने मामलों को भी तैयार करने के लिए कहा, जिसमें पुराने फैसले, रिसर्च पेपर और अपनी राय पेश करने की सलाह भी दी गई है. कृति के वकील ने ये भी बताया कि वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स उसी दिन दाखिल कर देंगे. वकील ने बताया कि कृति के मामले में कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई समस्या नहीं है.

इसके साथ ही कृति सेनन के पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी दी गई है. अगली सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी. दस्तावेजों की जांच के बाद ही कोर्ट इस मामले पर कोई आदेश देने पर विचार करेगा.

अमिताभ बच्चन समेत ये सेलेब्स भी जा चुके हैं कोर्ट

गौरतलब है कि पर्सनैलिटी राइट्स का मामला कोई कृति सेनन का पहला केस नहीं है. इसके पहले भी सेलेब्स मामले को लेकर कोर्ट जा चुके हैं. इसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, कंगना रनौत, तब्बू, विजय देवरकोंडा, क्रिकेटर अभिषेक शर्मा, युवराज सिंह, कांग्रेस नेता शशि थरूर और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण जैसे सेलेब्स के नाम शामिल हैं.

पर्सनैलिटी राइट्स का मुद्दा एआई और डीपफेक वीडियो सामने आने के बाद से ही चर्चा में आया. एआई और डीपफेक के गलत इस्तेमाल का शिकार आलिया भट्ट समेत कई सेलेब्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से स्टार्स ने ये बड़ा कदम उठाया है.