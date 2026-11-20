कृति सेनन काफी टाइम से अपनी लव लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. खबरे हैं कि वो कबीर बहिया को डेट कर रही हैं. उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर ने 19 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर उन्हें खास अंदाज में बधाई दी है.

कृति सेनन ने कबीर बहिया को क्यूटी भी कहा है.

कृति सेनन ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर पर लुटाया प्यार

कृति ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कबीर की एक अनदेखी तस्वीर शेयर की है. उन्होंने नोट में लिखा, हैप्पी बर्थडे 'क्यूटी'. इसके साथ हार्ट और ईविल आई इमोजी भी लगाया है.

कृति के इस खास मैसेज पर कबीर ने भी रिएक्ट किया. उन्होंने एक्ट्रेस की स्टोरी को रीशेयर करते हुए उस पर रेड हार्ट इमोजी लगाया.

कृति की छोटी बहन नूपुर सेनन ने भी कबीर को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने कबीर संग एक फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों एक साथ डांस करते नजर आ रहे हैं.