कृति सेनन बनीं मेहंदी आर्टिस्ट, बेल डिजाइन से सजा दिए अपनी मां के हाथ

देशभर में शुक्रवार यानी आज करवाचौथ का त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है. बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी फेस्टिवल पर मेहंदी और सरगी की फोटोज पोस्ट कर रही हैं, लेकिन कृति सेनन करवाचौथ पर अपनी मां को सजा रही हैं. कृति ने बहुत प्यारे मेहंदी डिजाइन से अपनी मां के हाथों को रंगा है और अपने पिता का नाम भी लिखा है.

कृति सेनन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दो फोटोज पोस्ट की हैं. जिसमें वो अपनी मां को बड़े प्यार से मेहंदी लगाती नजर आ रही हैं. पहली फोटो में वे अपनी मां के हाथों पर टिकली और फूल-बेल के छोटे-छोटे डिजाइन बना रही हैं. उन्होंने अपनी मां गीता सेनन के हाथों में अपने पिता राहुल सेनन का नाम भी इंग्लिश में लिखा है.



दूसरी फोटो में कृति ने पूरा मेहंदी का डिजाइन शो किया है.



एक्टिंग के साथ-साथ मेहंदी लगाने में भी हैं एक्सपर्ट

बता दें कि, कृति एक्टिंग के साथ-साथ मेहंदी लगाने की कला में भी दुरुस्त लग रही हैं.फोटो से साफ पता चल रहा है कि कृति अपनी मां के साथ बहुत प्यारा रिश्ता शेयर करती हैं, हर लड़की को बड़ी होकर अपनी मां को सजाना अच्छा लगता है, क्योंकि उसके लिए अपनी मां से ज्यादा खूबसूरत महिला कोई और हो ही नहीं सकती.

कृति सेनन का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो कृति ने हाल ही में 'कॉकटेल-2' की शूटिंग का इटली वाला शेड्यूल पूरा कर लिया है. उन्होंने इटली को अलविदा कहते हुए कई फोटोज भी पोस्ट की थीं. इस फिल्म में कृति के साथ रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर भी हैं.

फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया कर रहे हैं. बता दें कि ये फिल्म दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पैंटी की 2012 में आई फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है. फिल्म के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी.

इसके अलावा, कृति और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को हिंदी और तमिल भाषा में रिलीज होने वाली है. फिल्म रोम-कॉम से भरपूर है, जिसमें इश्क, जूनून और तड़प दिखाई गई है. फिल्म का टीजर बहुत प्रॉमिसिंग है, जिसमें धनुष ने अपने रांझणा वाले चंदन के रोल को भी बीट किया है.

टीजर की शुरुआत कृति की हल्दी से होती है, और धनुष आकर कृति को गंगाजल देते हैं और कहते हैं, अपने बाप का अंतिम संस्कार करने बनारस गया था, सोचा तेरे लिए भी गंगाजल ले आऊं, लेकिन तू तो नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है, पहले पिछले पाप तो धो ले.