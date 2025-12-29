कृति खरबंदा के व्हाट्सऐप पर बने फर्जी अकाउंट, एक्ट्रेस ने पोस्ट कर फैंस को किया सतर्क
Cyber Fraud: साइबर क्राइम की चपेट से बॉलीवुड स्टारस भी नहीं बच पाये है. हाल ही में एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने अपने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए उनके साथ होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बताया हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने हाल ही में अपने फैंस और फॉलोअर्स को एक गंभीर साइबर धोखाधड़ी के मामले को लेकर चेतावनी दी है. कृति ने बताया कि किसी अंजान इंसान ने उनके नाम से व्हाट्सऐप पर फर्जी अकाउंट बना लिया है और लोगों से कांटेक्ट कर रहा है. इस पहचान चोरी की जानकारी कृति ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए शेयर की.
फर्जी चैट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दी चेतावनी
कृति ने व्हाट्सऐप चैट का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए साफ किया कि ये नंबर उनका नहीं है. उन्होंने लिखा कि 'ये ठीक नहीं है. ये बिल्कुल सही नहीं है. ये मेरा नंबर नहीं है. किसी और की पहचान बनकर सामने आना साफ तौर पर पहचान की चोरी है. सतर्क रहें.'
ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी पहचान का बढ़ता मामला
एक्ट्रेस की ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर्स के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी पहचान के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. अक्सर ऐसे फर्जी अकाउंट्स का मकसद लोगों को गुमराह करना, निजी जानकारी लेना या पैसे का फ्रॉड करना होता है. समय रहते कृति ने ये मामला सामने लाकर अपने फैंस को होने वाली धोखाधड़ी से बचाने की कोशिश की है.
फैंस का रिएक्शन और ऑनलाइन सुरक्षा की मांग
कृति की पोस्ट पर फैंस ने तुरंत रिएक्ट किया और उन्हें जानकारी देने के लिए धन्यवाद कहा. कई यूजर्स ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते मिसयूज को लेकर चिंता जताई और ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की हैं.
ऑफिशियल शिकायत नहीं बताई गई
हालांकि कृति ने ये साफ नहीं किया है कि इस मामले में कोई ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई गई है या नहीं. लेकिन उनका संदेश ऑनलाइन सतर्क रहने की अहमियत को जरूर दिखाता है. साइबर एक्सपर्ट्स की सलाह है कि किसी भी अंजाने अकाउंट पर बिना सोचे समझे भरोसा न करें, पर्सनल या प्रोफेशनल जानकारी साझा न करें और ऐसे मामलों की तुरंत संबंधित प्लेटफॉर्म पर शिकायत करें.
कृति की सोशल मीडिया एक्टिविटी
कृति खरबंदा जो हिंदी और कन्नड़ सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर फैंस से जुड़ी रहती हैं. उनकी ये ताजा पोस्ट डिजिटल जमाने में जागरूकता और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार की जरूरत को फिर से सामने लाती है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL