साइनिंग अमाउंट मिलने के बाद फिल्म किया गया बाहर, रो-रोकर कृति खरबंदा का हो गया था बुरा हाल

एक्ट्रेस कृति खरबंदा 16 सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव कर रही हैं. उन्होंने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में काम किया और नाम कमाया है. कृति इंडस्ट्री में आउटसाइडर हैं. उनकी जर्नी स्ट्रगलभर रही. कृति ने नेम-फेम कमाने के लिए कड़ी मेहनत की है.

कृति ने जब झेला रिजेक्शन

कृति ने इंडस्ट्री में रिजेक्शन भी झेले हैं. कृति ने बताया था कि उन्होंने कई बार ऑडिशन दिए, डायरेक्टर मिलीं, लुक टेस्ट कंप्लीट किए लीड एक्टर के साथ. इसके अलावा एक बॉलीवुड प्रेजेक्ट के लिए साइनिंग अमाउंट भी मिला. लेकिन, उन्हें फिर कॉल मिला कि वो रोल किसी और एक्टर को मिल गया है. इस रिजेक्शन से वो टूट गई थीं. वो रोई भी थीं. लेकिन फिर उन्होंने इससे मूव ऑन किया.

कृति की करियर जर्नी

बता दें कि कृति ने 2009 में करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने तेलुगू सिनेमा से करियर शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने हिंदी, तमिल, कन्नड़ और ओटीटी फिल्मों में काम किया.

कृति ने बोनी, तीन मार, प्रेम अड्डा, गूगली, ओम 3डी, सुपर रंगा जैसी फिल्में की. 2016 में उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया वो राज: रीबूट में नजर आईं. इसके बाद उन्होंने शादी मैं जरूर आना, वीरे की वेडिंग, यमला पगला दीवाना, हाउसफुल 4, पागलपंती, तैश 14 फेरे में नजर आईं. अब कृति फिल्म रिस्की रोमियो में नजर आएंगी. फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई. कृति ने ओटीटी पर भी काम किया. वो राणा नायडू के सीजन 2 में दिखीं. इस सीरीज में वो आलिया ओबेरॉय के रोल में थीं.

कृति की एक्टिंग को फैंस काफी पसंद करते हैं. कृति सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. उनके लुक्स और ग्लैमरस फोटोशूट वायरल रहते हैं. पर्सनल लाइफ में कृति खरबंदा ने पुलकित सम्राट संग शादी की. उनकी शादी 15 मार्च 2024 को हुई थी. दोनों की शादी काफी चर्चा में रही थी. कृति का ब्राइडल लुक छा गया था. कृति और पुलकित को साथ में फैंस काफी पसंद करते हैं.