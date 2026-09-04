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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकान्हा के रंग में रंगे सितारे, बॉलीवुड से टीवी तक के तमाम सितारों ने यूं विश की जन्माष्टमी

कान्हा के रंग में रंगे सितारे, बॉलीवुड से टीवी तक के तमाम सितारों ने यूं विश की जन्माष्टमी

आज जन्माष्टमी के मौके पर देशभर में जश्न का माहौल है. बॉलीवुड से लेकर टीवी तक, सितारे कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आए. कई सेलेब्स ने पोस्ट शेयर कर फैंस को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Sep 2026 01:12 PM (IST)
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आज, 4 सितंबर को  देशभर में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर आम लोगों के साथ बॉलीवुड और टीवी सितारे भी कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आए. कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर कर फैंस को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं. किसी ने कान्हा की पूजा की, तो किसी ने खूबसूरत अंदाज में इस त्योहार का जश्न मनाया.

सोमन कपूर ने बधाई
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोमन कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है.

कान्हा के रंग में रंगे सितारे, बॉलीवुड से टीवी तक के तमाम सितारों ने यूं विश की जन्माष्टमी

माधुरी दीक्षित ने शेयर किया पोस्ट
एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने भी इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है. जिस पर लिखा है, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपके रास्ते को रोशन करे और आपके दिनों को खुशियों से भर दे. आपके लिए हमेशा प्यार, शांति और समृद्धि की कामना करता हूं.

कान्हा के रंग में रंगे सितारे, बॉलीवुड से टीवी तक के तमाम सितारों ने यूं विश की जन्माष्टमी

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राजपाल यादव ने भी दी शुभकामनाएं
एक्टर राजपाल यादव ने जन्माष्टमी के मौके पर एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें भगवान कृष्ण और राधा रानी की नजर आ रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'जय श्री कृष्ण.'

 
 
 
 
 
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जैकी भगनानी ने मनाई जन्माष्टमी 
जैकी भगनानी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो  भगवान कृष्ण  की आरती करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आपका मार्ग रोशन करे.'

 
 
 
 
 
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निम्रत कौन ने लिया भगवान कृष्ण का आशिर्वाद 
एक्ट्रेस निम्रत कौन जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण का आशिर्वाद लेती नजर आईं. उन्होंने बृज धाम से अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'ब्रज धाम की जादुई धूल का आशीर्वाद... कुछ ऐसी झलकियां साझा कर रही हूं जिन्हें शब्दों में बयां करना या तस्वीरों में पूरी तरह कैद करना मुश्किल है...सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं.'

 
 
 
 
 
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चारु आसोपा ने धूम-धाम से मनाई जन्माष्टमी 
टीवी एक्ट्रेस चारु आसोपा ने जन्माष्टमी का त्यौहार अपनी बेटी के साथ बड़े ही धूम-धाम से मनाया. उन्होंने इंस्टाग्राम ओर कई फोटोज शेयर की हैं, जिसमें उनकी बेटी राधा रानी बनी नजर आई.

 
 
 
 
 
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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 04 Sep 2026 01:12 PM (IST)
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