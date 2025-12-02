लव लाइफ ने बटोरी सुर्खियां, 2 बार जीता नेशनल अवॉर्ड... जानें कोंकणा सेन शर्मा के बारे में खास बातें
Konkona Sen Sharma Turns 46: कोंकणा सेन शर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. 3 दिसंबर को एक्ट्रेस का 46वां जन्मदिन है और इस मौके पर हम आपको उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें बता रहे हैं.
बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा ने बहुत छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था. पहली बार उन्हें 1983 में 'इंदिरा' बंगाली फिल्म में देखा गया था. इसके बाद उन्होंने कभी काम करना बंद नहीं किया. जीवन में आए उतार-चढ़ाव के साथ वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ती चली गईं.
कोंकणा सेन ने अपने करियर में बॉलीवुड की कुल 26 फिल्मों में काम किया है. लेकिन अफसोस की बात ये है कि फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग करने के बाद उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कभी सुपरहिट साबित नहीं हुईं. उनकी ज्यादातर फिल्में या तो सेमी हिट रही या फिर फ्लॉप साबित हुईं. हालांकि फिल्मों में उनकी एक्टिंग देख हर कोई दंग जरूर हुआ.
View this post on Instagram
कोंकणा की हिट फिल्में
कोंकणा ने 2005 की फिल्म 'पेज 3' से बॉलीवुड में अपना सफर शुरू किया था. मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित, कोंकणा ने तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन लोटस पुरस्कार भी शामिल हैं. इसके बाद उन्होंने 'एक थी डायन', 'वेक अप सिड', ‘मेट्रो इन दिनों’ और 'ओमकारा' जैसी फिल्मों का हिस्सा बन दर्शकों का दिल जीत लिया. इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग को हर किसी ने सराहा.
View this post on Instagram
विवादों में रही लव लाइफ
नेशनल अवार्ड्स से नवाजी जा चुकीं कोंकणा पर्सनल लाइफ हमेशा से विवादों में रही है. एक्ट्रेस के बारे में कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, कोंकणा साल 2007 में बॉयफ्रेंड रणवीर शौरी के साथ रिलेशनशिप में थीं. सितंबर 2010 में वो शादी के बंधन में बंधी थीं. उनकी शादी काफी प्राइवेट थी जो रणवीर के घर पर हुई थी.
पति से लिया तलाक
शादी के कुछ ही दिनों बाद 15 मार्च 2011 कपल ने एक बेटे के रूप में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. इसके बाद अफवाहें उड़ने लगी थी कि एक्ट्रेस शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थीं. इसलिए उन्होंने आनन-फानन में शादी रचाई है. हालांकि इन बातों पर एक्ट्रेस ने कभी सफाई नहीं दी. लेकिन कोंकणा की ये शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई. 2015 में कपल अलग रहने लगा था. वहीं 2020 दोनों ने तलाक देकर अपने रास्ते अलग कर लिए.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL