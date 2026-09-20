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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकोंकणा सेन को हुआ डेंगू, एक्ट्रेस ने अस्पताल से फोटो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट

कोंकणा सेन को हुआ डेंगू, एक्ट्रेस ने अस्पताल से फोटो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट

बॉलीवुड एक्ट्रेस कोंकणा सेन ने अपनी हेल्थ का अपडेट साझा किया है. अभिनेत्री ने हॉस्पिटल से फोटो शेयर करके अपना हेल्थ अपडेट दिया है और फोटो में सैल्यूट करती नजर आईं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 20 Sep 2026 09:25 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस कोंकणा सेन अपने स्वास्थ्य को लेकर चर्चा में हैं. ऐसे में अब उन्होंने अपना हेल्थ अपडेट दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें डेंगू हुआ था और वो अस्पताल में एडमिट थीं. अभिनेत्री ने अपनी हेल्थ को लेकर कहा कि अब उनकी तबीयत बेहतर है. उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. चलिए बताते हैं कोंकणा ने क्या कहा.

दरअसल, कोंकणा सेन ने इंस्टाग्राम पर हॉस्पिटल से फोटो शेयर की है. इसमें वो हॉस्पिटल के बेड पर नजर आ रही हैं. वो बेड पर बैड कर सैल्यूट करते हुए नजर आ रही हैं. फोटो को शेयर करने के साथ ही अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, 'दोस्तों, डेंगू से सावधान रहें. मैं अस्पताल में थी लेकिन अब बेहतर महसूस कर रही हूं.' 

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अमोल पराशर संग शेयर किया था वीडियो

इसके पहले कोंकणा सेन ने अमोल पराशर के साथ वीडियो भी शेयर किया था. इसमें वो अमोल को बर्थडे विश करते हुए नजर आई थीं. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों का मानना था कि कोंकणा ने साफ कर दिया है कि वो अमोल को डेट कर रही हैं. दोनों लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वीडियो शेयर करने के साथ ही एक्ट्रेस ने कैप्शन भी लिखा, 'HBD API'. कइयों ने भी पोस्ट शेयर करने के बाद भी सवाल किया था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं? हालांकि, कोंकणा सेन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

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'लस्ट स्टोरीज 3' में कोंकणा सेन का क्या रोल?

कोंकणा सेन फिलहाल सीरीज 'लस्ट स्टोरीज 3' में नजर आ रही हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है. एक्ट्रेस ने विक्रामादित्य मोटवाने की कहानी में काम किया है. 'लस्ट स्टोरीज 3' के एंथोलॉजी सीरीज है. इसमें पहली कहानी ही कोंकणा सेन की दिखाई गई है. इसमें उनके साथ राधिका आप्टे भी हैं. इसकी स्टोरी दो महिलाओं के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें लगता है कि उनके पतियों को अब उनमें दिलचस्पी नहीं रही. इसमें कोंकणा और राधिका के साथ विजय वर्मा के साथ अभिषेक बनर्जी भी अहम रोल में हैं. आपको बता दें कि 'लस्ट स्टोरीज 3' को चार डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 20 Sep 2026 09:25 PM (IST)
Tags :
Konkona Sen
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