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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKoffee With Karan 9: सिड-कियारा से लेकर 'दो अनन्या' तक, सामने आई करण जौहर के शो की पूरी गेस्ट लिस्ट

Koffee With Karan 9: सिड-कियारा से लेकर 'दो अनन्या' तक, सामने आई करण जौहर के शो की पूरी गेस्ट लिस्ट

फिल्ममेकर करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' सीजन 9 को लेकर दर्शकों के बीच काफी बज बना हुआ है. अब शो के गेस्ट लिस्ट पर अपडेट आया है. सिड-कियारा से लेकर अनन्या कई सितारे शो में नजर आने वाले हैं

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Oct 2026 04:56 PM (IST)
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फिल्ममेकर करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' सीजन 9 को लेकर इंटरनेट पर काफी बज बना हुआ है. ये शो का आखिरी सीजन होगा.अब  शो के गेस्ट लिस्ट पर अपडेट आया है.

'कॉफी विद करण' सीजन 9 के काउच पर इस बार एक नई और दिलचस्प जोड़ी नजर आने वाली है. 

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अनन्या पांडे और अनन्या बिरला
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, अनन्या पांडे और अनन्या बिरला करण जौहर के पॉपुलर सेलिब्रिटी चैट शो के एक एपिसोड में साथ नजर आएंगी. दोनों जल्द ही एक ही एपिसोड के लिए शूटिंग करने वाली हैं.

अनन्या पांडे इससे पहले भी 'कॉफी विद करण' के काउच पर नजर आ चुकी हैं, लेकिन अनन्या बिरला के साथ उनकी जोड़ी शो के लिए काफी नई और अलग होगी. शो में करण जौहर दोनों से उनकी जर्नी और करियर को लेकर कई सवाल पूछ सकते हैं. साथ ही हमेशा की तरह उनका फेमस रैपिड-फायर राउंड भी देखने को मिलेगा.

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी
वहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के भी 'कॉफी विद करण' सीजन 9 में आने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, अभी तक दोनों के शो में आने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. कियारा और सिद्धार्थ पहले से ही अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं.

ये सितारे भी आ सकते हैं नजर
सीजन 9 में आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, इब्राहिम अली खान और सारा अली खान, वेदांग रैना, शरवरी वाघ और लक्ष्य नजर आएंगे. इसके अलावा करीना कपूर खान अपने पति सैफ अली खान के साथ शो में पहुंचेंगी. वहीं, वरुण धवन और जाह्नवी कपूर के भी शो में शामिल होने की खबर है.

'कॉफी विद करण' का ये सीजन करण जौहर के लिए भी काफी इमोशनल होने वाला है. शो अब अपने फाइनल एपिसोड की तरफ बढ़ रहा है. ऐसे में इस सीजन का फिनाले भी काफी इमोशनल होने की उम्मीद है. 

 
 
 
 
 
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बता दें, 'कॉफी विद करण' सीजन 9 की शुरुआत 14 अक्टूबर 2026 से होने जा रही है. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 07 Oct 2026 04:56 PM (IST)
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Karan Johar
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