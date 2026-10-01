Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकंगना ने करण को कहा था नेपोटिज्म फ्लैग-बियरर, ये हैं ‘कॉफी विद करण के’ 5 बड़े विवाद

कंगना ने करण को कहा था नेपोटिज्म फ्लैग-बियरर, ये हैं ‘कॉफी विद करण के’ 5 बड़े विवाद

कंगना रनौत के नेपोटिज्म वाले तंज से लेकर आलिया भट्ट के ‘पृथ्वीराज चव्हाण’ वाले जवाब तक, ‘कॉफी विद करण’ में कई ऐसे पल आए जो आज भी मीम्स का हिस्सा बन जाते हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 01 Oct 2026 10:57 AM (IST)
Preferred Sources

करण जौहर का पॉपुलर शो ‘कॉफी विद करण’ अब अपने आखिरी पडाव पर है. 2004 में शुरू हुआ यह शो 22 साल बाद खत्म होने वाला है. करण जौहर ने 30 सितंबर को ये अनाउंस किया है कि 14 अक्टूबर से आने वाला सीजन 9 इस शो का आखिरी सीजन होगा. इस शो के कई ऐसे मोमेंट्स हैं जिन्हें आज भी फैंस याद करते हैं. इनमें से कई पल ऐसे हैं जिन पर न जाने कितनी मीम्स बन चुकी है और आए दिन कोई नई मीम सामने आ जाती है. आइए शो से जुड़े कुछ ऐसे ही विवाद के बारे में आपको बताते हैं.

जब कंगना ने करण को ही कह दिया था, नेपोटिज्म का फ्लैग-बियरर

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
प्रियंका चाहर चौधरी ने एक्स अंकित गुप्ता को बताया मैरिज मटेरियल, ब्रेकअप पर भी की बात
प्रियंका चाहर चौधरी ने एक्स अंकित गुप्ता को बताया मैरिज मटेरियल, ब्रेकअप पर भी की बात
बॉलीवुड
Wednesday Box Office: बुधवार को 'द वन' के आगे 'द पैरडाइज' हुई फुस्स, जानें- 'हनुमान अंश'- 'मिर्जापुर' का हाल
बुधवार को 'द वन' के आगे 'द पैरडाइज' हुई फुस्स, जानें- 'हनुमान अंश' का हाल
बॉलीवुड
Drishyam 3 Advance Booking Day 1: अजय देवगन की 'दृश्यम 3' की बंपर ओपनिंग तय! एडवांस बुकिंग में ही छाप डाले करोड़ों
'दृश्यम 3' करेगी बंपर ओपनिंग! एडवांस बुकिंग में ही छाप डाले करोड़ों
बॉलीवुड
कौन हैं ललित प्रभाकर? राजकुमार राव की 'प्रहार' में अजमल कसाब के रोल से बटोर रहे सुर्खियां
'प्रहार' में अजमल कसाब बने ललित प्रभाकर, लुक में पहचानना हुआ मुश्किल, जानें कौन हैं ये एक्टर

साल 2017 में कॉफी विद करण के सीजन 5 ने नेपोटिज्म को लेकर एक बहस छेड दी थी. इस एपिसोड में कंगना रनौत सैफ अली खान के साथ आई थीं. बातों-बातों में कंगना ने करण को ही कह दिया कि वो बॉलीवुड में नेपोटिज्म के फ्लैग-बियरर हैं.

दरअसल, करण ने कंगना से पूछा कि तुम्हारे हिसाब से इंडस्ट्री में ज्यादा एटीट्यूड किसने दिखाया है तुम्हें, लड़कों ने या लड़कियों ने? कंगना ने बिना एक सेकंड सोचे, सीधा करण की तरफ देख के बोला - आपने! ये सुनकर करण का तो मुंह ही खुला रह गया. जब करण ने कहा कि इसे जेंडर में कैसे क्लासिफाई करूं तो कंगना हंसी और बोली - हां तो आप ही तो स्टार हो, तो सबसे ज्यादा भाव तो आपने ही खाया है. उन्होंने कहा, ‘वैसे अगर मेरी बायोपिक बनी ना, तो उसमें विलेन आप ही होगे. वो टिपिकल बॉलीवुड वाला बड़ा आदमी, जो बहुत घमंडी है, बाहर से आए लोगों को देखना भी पसंद नहीं करता. नेपोटिज्म का फ्लैग-बियरर, मूवी माफिया!’ मतलब अपने ही शो पर, अपने ही काउच पर, गेस्ट ने होस्ट की ही बैंड बजा दी. 

बाद में ये पूरा मामला आईफा 2017 के स्टेज तक भी पहुंचा था, जहां करण, सैफ और वरुण धवन ने स्टेज पर कंगना पर तंज कस दिया. बाद में वरुण को इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी.

दीपिका-सोनम का रणबीर पर कमेंट

इस शो को सीजन 3 साल 2010 में आया था. इस एपिसोड़ में दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर एक साथ आई थीं. उस टाइम दीपिका और रणबीर का ब्रेकअप हो चुका था. रैपिड-फायर में रणबीर को लेकर सवाल पूछा गया तो दीपिका ने मजाक में कहा था कि रणबीर को कॉन्डम ब्रांड एंडोर्स करना चाहिए. सोनम ने भी रणबीर की रिलेशनशिप्स पर कमेंट किया था.

ये बात सिर्फ गॉसिप बनकर नहीं रही. करण ने बाद में खुद बताया था कि इस एपिसोड के बाद रणबीर के पिता दिवंगत ऋषि कपूर काफी नाराज हुए थे और करण को खुद बीच में आकर मामला संभालना पड़ा था.

प्रियंका के एक्सेंट पर बोलीं थी करीना कपूर

ये भी सीजन 3 का ही सबसे यादगार किस्सा है. करीना कपूर से प्रियंका चोपड़ा के बारे में पूछा गया तो करीना ने कहा था, उसे ये एक्सेंट कहां से आता है? बाद में जब प्रियंका शो पर आईं तो उनसे करीना के इसी सवाल के बारे में पूछा गया.

प्रियंका ने जवाब दिया, वहीं से जहां से उनके बॉयफ्रेंड सैफ को आता है. उस समय इसे बड़ी कैटफाइट माना गया था. पर जब 2018 में सीजन 6 में करीना और प्रियंका शो के उसी काउच पर साथ बैठीं, जिस शो पर कभी दोनों ने एक दूसरे पर तंज कसा था. उस एपिसोड़ में दोनों के पैच-अप का फुल सर्कल मोमेंट देखने को मिला, यानी जहां से विवाद शुरु हुआ, वहीं खत्म भी हो गया.

आलिया ने पृथ्वीराज चव्हाण को बता दिया था राष्ट्रपति

आलिया भट्ट पहली बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर की कास्ट के साथ कॉफी विद करण के सीजन 4 के सेट पर आई थीं. करण ने जब उनसे भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछा था तो आलिया ने पूरे कॉन्फिडेंस में कहा, पृथ्वीराज चव्हाण, जबकि उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे. उसके बाद मीम्स की बाढ़ आ गई थी और आलिया को उनके जवाब के लिए काफी ट्रोल होना पड़ा था. बाद में करण ने ये भी बताया था कि कास्ट को रैपिड-फायर के सवाल पहले से बताए गए थे, पर राष्ट्रपति वाला सवाल उस लिस्ट में नहीं था.

पर आलिया ने इसे बहुत स्मार्टली हैंडल किया. 2014 में वो एआईबी के ‘जीनियस ऑफ द ईयर’ वीडियो में आकर खुद ही अपना मजाक बनाया. वीडियो में दिखाया कि आलिया ‘डम्ब बेल मेंटल जिम’ जॉइन करती हैं, जहां उन्हें डोल्चे एंड गब्बाना से ‘स्मार्ट लाइक शबाना’ बनाया जाता है. तीन टाइम अखबार की डाइट, पेज 3 स्किप करना की ट्रेनिंग दी जाती है. इसके बाद लोगों का ध्यान उनकी ट्रोलिंग से हटकर इसपे आ गया.

इमरान हाशमी ने ऐश्वर्या को कहा था प्लास्टिक

सीजन 4 में ही इमरान हाशमी भी कॉफी विद करण के सेट पर पहुंचे थे. जब उनसे रैपिड-फायर में पूछा गया कि प्लास्टिक शब्द सुनते ही दिमाग में किसका नाम आता है. इमरान ने सीधे ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम ले लिया था. सेट पर सब चौंक गए थे, माहौल ऐसा हो गया था कि करण को शूट रोककर पूछना पड़ा था कि क्या ये जवाब रखना है.

इस पर काफी हंगामा हुआ और खबरें तो ये तक चलीं कि इस वजह से ऐश्वर्या ने उनके साथ फिल्म करने से मना कर दिया. कई साल बाद 2024 में द लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में इमरान ने कहा कि उन्हें अपने उस कमेंट पर रिग्रेट है, वो बात डिस्टेस्टफुल थी और अगर ऐश्वर्या को ठेस पहुंची हो तो वो उनसे मिलकर माफी मांगना चाहेंगे.

और पढ़ें

About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
Read More
Published at : 01 Oct 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Koffee With Karan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
प्रियंका चाहर चौधरी ने एक्स अंकित गुप्ता को बताया मैरिज मटेरियल, ब्रेकअप पर भी की बात
प्रियंका चाहर चौधरी ने एक्स अंकित गुप्ता को बताया मैरिज मटेरियल, ब्रेकअप पर भी की बात
बॉलीवुड
Wednesday Box Office: बुधवार को 'द वन' के आगे 'द पैरडाइज' हुई फुस्स, जानें- 'हनुमान अंश'- 'मिर्जापुर' का हाल
बुधवार को 'द वन' के आगे 'द पैरडाइज' हुई फुस्स, जानें- 'हनुमान अंश' का हाल
बॉलीवुड
Drishyam 3 Advance Booking Day 1: अजय देवगन की 'दृश्यम 3' की बंपर ओपनिंग तय! एडवांस बुकिंग में ही छाप डाले करोड़ों
'दृश्यम 3' करेगी बंपर ओपनिंग! एडवांस बुकिंग में ही छाप डाले करोड़ों
बॉलीवुड
कौन हैं ललित प्रभाकर? राजकुमार राव की 'प्रहार' में अजमल कसाब के रोल से बटोर रहे सुर्खियां
'प्रहार' में अजमल कसाब बने ललित प्रभाकर, लुक में पहचानना हुआ मुश्किल, जानें कौन हैं ये एक्टर
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'किसने दिया आदेश...', फॉर्म 6 को लेकर भड़के राहुल गांधी, EC से पूछा सवाल
'किसने दिया आदेश...', फॉर्म 6 को लेकर भड़के राहुल गांधी, EC से पूछा सवाल
दिल्ली NCR
प्रदूषण बढ़ने पर बजेगा अलार्म, इन चीजों पर रोक, दिल्ली में आज से लागू सख्त नियम
प्रदूषण बढ़ने पर बजेगा अलार्म, इन चीजों पर रोक, दिल्ली में आज से लागू सख्त नियम
इंडिया
'मां नहीं चाहती थीं पायलट बनूं', जब स्मित माछर ने बताया परिवार का सबसे बड़ा डर
'मां नहीं चाहती थीं पायलट बनूं', जब स्मित माछर ने बताया परिवार का सबसे बड़ा डर
तमिल सिनेमा
बुधवार को घटी ‘द पैराडाइज’ की कमाई, लेकिन बन गई तेलुगु की साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 7 दिनों का कलेक्शन
बुधवार को घटी ‘द पैराडाइज’ की कमाई, लेकिन साल की टॉप 5 तेलुगु फिल्मों में की एंट्री
क्रिकेट
IND vs SL Semi-Final Live Score: वैभव सूर्यवंशी आउट, भारत का तीसरा विकेट गिरा; अय्यर-ईशान क्रीज पर मौजूद
LIVE: वैभव सूर्यवंशी आउट, भारत का तीसरा विकेट गिरा; अय्यर-ईशान क्रीज पर मौजूद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा
आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा
इंडिया
'सही समय पर...', पायलट माछर को RSS ने किया सलाम, दुबई फ्लाइट कांड पर क्या कहा?
'सही समय पर...', पायलट माछर को RSS ने किया सलाम, दुबई फ्लाइट कांड पर क्या कहा?
Home Tips
Cooler Rust: कलर करने के बाद भी जंग खा रहा कूलर? इन तरीकों से बचाएं इसका लोहा
कलर करने के बाद भी जंग खा रहा कूलर? इन तरीकों से बचाएं इसका लोहा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget