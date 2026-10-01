कंगना ने करण को कहा था नेपोटिज्म फ्लैग-बियरर, ये हैं ‘कॉफी विद करण के’ 5 बड़े विवाद

करण जौहर का पॉपुलर शो ‘कॉफी विद करण’ अब अपने आखिरी पडाव पर है. 2004 में शुरू हुआ यह शो 22 साल बाद खत्म होने वाला है. करण जौहर ने 30 सितंबर को ये अनाउंस किया है कि 14 अक्टूबर से आने वाला सीजन 9 इस शो का आखिरी सीजन होगा. इस शो के कई ऐसे मोमेंट्स हैं जिन्हें आज भी फैंस याद करते हैं. इनमें से कई पल ऐसे हैं जिन पर न जाने कितनी मीम्स बन चुकी है और आए दिन कोई नई मीम सामने आ जाती है. आइए शो से जुड़े कुछ ऐसे ही विवाद के बारे में आपको बताते हैं.

जब कंगना ने करण को ही कह दिया था, ‘नेपोटिज्म का फ्लैग-बियरर’

साल 2017 में कॉफी विद करण के सीजन 5 ने नेपोटिज्म को लेकर एक बहस छेड दी थी. इस एपिसोड में कंगना रनौत सैफ अली खान के साथ आई थीं. बातों-बातों में कंगना ने करण को ही कह दिया कि वो बॉलीवुड में नेपोटिज्म के फ्लैग-बियरर हैं.

दरअसल, करण ने कंगना से पूछा कि तुम्हारे हिसाब से इंडस्ट्री में ज्यादा एटीट्यूड किसने दिखाया है तुम्हें, लड़कों ने या लड़कियों ने? कंगना ने बिना एक सेकंड सोचे, सीधा करण की तरफ देख के बोला - आपने! ये सुनकर करण का तो मुंह ही खुला रह गया. जब करण ने कहा कि इसे जेंडर में कैसे क्लासिफाई करूं तो कंगना हंसी और बोली - हां तो आप ही तो स्टार हो, तो सबसे ज्यादा भाव तो आपने ही खाया है. उन्होंने कहा, ‘वैसे अगर मेरी बायोपिक बनी ना, तो उसमें विलेन आप ही होगे. वो टिपिकल बॉलीवुड वाला बड़ा आदमी, जो बहुत घमंडी है, बाहर से आए लोगों को देखना भी पसंद नहीं करता. नेपोटिज्म का फ्लैग-बियरर, मूवी माफिया!’ मतलब अपने ही शो पर, अपने ही काउच पर, गेस्ट ने होस्ट की ही बैंड बजा दी.

बाद में ये पूरा मामला आईफा 2017 के स्टेज तक भी पहुंचा था, जहां करण, सैफ और वरुण धवन ने स्टेज पर कंगना पर तंज कस दिया. बाद में वरुण को इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी.

दीपिका-सोनम का रणबीर पर कमेंट

इस शो को सीजन 3 साल 2010 में आया था. इस एपिसोड़ में दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर एक साथ आई थीं. उस टाइम दीपिका और रणबीर का ब्रेकअप हो चुका था. रैपिड-फायर में रणबीर को लेकर सवाल पूछा गया तो दीपिका ने मजाक में कहा था कि रणबीर को कॉन्डम ब्रांड एंडोर्स करना चाहिए. सोनम ने भी रणबीर की रिलेशनशिप्स पर कमेंट किया था.

ये बात सिर्फ गॉसिप बनकर नहीं रही. करण ने बाद में खुद बताया था कि इस एपिसोड के बाद रणबीर के पिता दिवंगत ऋषि कपूर काफी नाराज हुए थे और करण को खुद बीच में आकर मामला संभालना पड़ा था.

प्रियंका के एक्सेंट पर बोलीं थी करीना कपूर

ये भी सीजन 3 का ही सबसे यादगार किस्सा है. करीना कपूर से प्रियंका चोपड़ा के बारे में पूछा गया तो करीना ने कहा था, उसे ये एक्सेंट कहां से आता है? बाद में जब प्रियंका शो पर आईं तो उनसे करीना के इसी सवाल के बारे में पूछा गया.

प्रियंका ने जवाब दिया, वहीं से जहां से उनके बॉयफ्रेंड सैफ को आता है. उस समय इसे बड़ी कैटफाइट माना गया था. पर जब 2018 में सीजन 6 में करीना और प्रियंका शो के उसी काउच पर साथ बैठीं, जिस शो पर कभी दोनों ने एक दूसरे पर तंज कसा था. उस एपिसोड़ में दोनों के पैच-अप का फुल सर्कल मोमेंट देखने को मिला, यानी जहां से विवाद शुरु हुआ, वहीं खत्म भी हो गया.

आलिया ने पृथ्वीराज चव्हाण को बता दिया था राष्ट्रपति

आलिया भट्ट पहली बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर की कास्ट के साथ कॉफी विद करण के सीजन 4 के सेट पर आई थीं. करण ने जब उनसे भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछा था तो आलिया ने पूरे कॉन्फिडेंस में कहा, पृथ्वीराज चव्हाण, जबकि उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे. उसके बाद मीम्स की बाढ़ आ गई थी और आलिया को उनके जवाब के लिए काफी ट्रोल होना पड़ा था. बाद में करण ने ये भी बताया था कि कास्ट को रैपिड-फायर के सवाल पहले से बताए गए थे, पर राष्ट्रपति वाला सवाल उस लिस्ट में नहीं था.

पर आलिया ने इसे बहुत स्मार्टली हैंडल किया. 2014 में वो एआईबी के ‘जीनियस ऑफ द ईयर’ वीडियो में आकर खुद ही अपना मजाक बनाया. वीडियो में दिखाया कि आलिया ‘डम्ब बेल मेंटल जिम’ जॉइन करती हैं, जहां उन्हें डोल्चे एंड गब्बाना से ‘स्मार्ट लाइक शबाना’ बनाया जाता है. तीन टाइम अखबार की डाइट, पेज 3 स्किप करना की ट्रेनिंग दी जाती है. इसके बाद लोगों का ध्यान उनकी ट्रोलिंग से हटकर इसपे आ गया.

इमरान हाशमी ने ऐश्वर्या को कहा था प्लास्टिक

सीजन 4 में ही इमरान हाशमी भी कॉफी विद करण के सेट पर पहुंचे थे. जब उनसे रैपिड-फायर में पूछा गया कि प्लास्टिक शब्द सुनते ही दिमाग में किसका नाम आता है. इमरान ने सीधे ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम ले लिया था. सेट पर सब चौंक गए थे, माहौल ऐसा हो गया था कि करण को शूट रोककर पूछना पड़ा था कि क्या ये जवाब रखना है.

इस पर काफी हंगामा हुआ और खबरें तो ये तक चलीं कि इस वजह से ऐश्वर्या ने उनके साथ फिल्म करने से मना कर दिया. कई साल बाद 2024 में द लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में इमरान ने कहा कि उन्हें अपने उस कमेंट पर रिग्रेट है, वो बात डिस्टेस्टफुल थी और अगर ऐश्वर्या को ठेस पहुंची हो तो वो उनसे मिलकर माफी मांगना चाहेंगे.