करण जौहर के पॉपुलर चैट शो 'कॉफी विद करण' के 9वें और आखिरी सीजन की शुरुआत हो चुकी है. शो के पहले एपिसोड में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ, शादी, पिता बनने की इच्छा और करियर से जुड़े कई मुद्दों पर बात की. सलमान के साथ एक्ट्रेस करिश्मा कपूर भी काउच पर बैठी नजर आईं.

सलमान खान और करिश्मा कपूर ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया. 'कॉफी विद करण 9' में करिश्मा ने फिल्म 'दुल्हन हम ले जाएंगे' की शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया. एक्ट्रेस ने बताया कि एक बार सलमान ने सेट पर उनकी ड्रेस को लेकर आपत्ति जताई थी और उस आउटफिट में उनके साथ शूटिंग करने से इनकार कर दिया था.

करिश्मा कपूर ने क्या कहा?

करिश्मा ने कहा, 'हमारे बीच अक्सर झगड़े भी होते थे. 'दुल्हन हम ले जाएंगे' की शूटिंग के दौरान मैंने एक ड्रेस पहनी थी, जिसे लेकर सलमान को आपत्ति थी. मैं अपने इस लुक से सबको इंप्रेस करना चाहती थी, लेकिन सलमान ने मुझसे कहा, "तुमने ये क्या पहना है?" मैंने कहा, "क्या? मैंने इस ड्रेस पर इतनी मेहनत की है. तुम्हारा क्या मतलब है?"

करिश्मा ने सलमान की नकल करते हुए आगे कहा, 'नहीं, मैं तुम्हें इस तरह के कपड़ों में लेकर ये शॉट नहीं दूंगा.' मुझे जाकर डेविड धवन जी से शिकायत करनी पड़ी.

जब करण जौहर ने पूछा कि सलमान ने ड्रेस पहनने से मना क्यों किया, तो करिश्मा ने कहा, 'क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस थी. बहुत छोटी थी और शरीर से चिपकी हुई थी.' इस पर सलमान ने कहा, 'नहीं, नहीं, शरीर से चिपकी हुई होने में कोई दिक्कत नहीं थी.'

इसके बाद सलमान खड़े हुए और अपनी जांघ की ओर इशारा करते हुए बोले, 'यह यहां तक आ रही थी, मतलब यहां तक.' उन्होंने इशारे से समझाया कि डांस के दौरान करिश्मा की छोटी ड्रेस और ऊपर खिसक जाती थी. सलमान ने कहा, 'मैं हर टेक से पहले उनसे कहता रहता था कि इसे नीचे करो. ड्रेस रिवीलिंग थी.'

करिश्मा कपूर संग रिश्ते को बताया सबसे लंबा अफेयर

शो के दौरान करण जौहर ने बताया कि करिश्मा कपूर ने सलमान खान के साथ अपने रिश्ते को 'प्लेटोनिक' यानी दोस्ताना बताया था. इस पर सलमान ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'वो झूठ बोल रही हैं. ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला अफेयर था. उन्होंने मुझे छोड़ दिया और शादी कर ली. मैं बहुत दुखी हो गया था.' सलमान की ये बात सुनकर करिश्मा हैरान रह गईं और उन्होंने कहा, 'ये क्या कह रहे हैं? आप उन्हें काफी कंटेंट दे रहे हैं.'

शादी नहीं करने के फैसले पर क्या बोले सलमान?

सलमान खान लंबे समय से अपनी बैचलर लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. शो में जब उनसे शादी नहीं करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'मुझे शादी करने से किसी ने नहीं रोका. मैंने खुद को रोका. मैं किसी और को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि यह मेरा फैसला था और मैं इससे खुश हूं.'

पिता बनना चाहते हैं सलमान खान

शादी के साथ-साथ सलमान खान के पिता बनने को लेकर भी सवाल पूछे जाते रहे हैं. इस बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा, 'हां, बच्चे एक दिन मेरी जिंदगी में आएंगे. मैं किसी समय बच्चे चाहता हूं. यह बहुत अच्छी चीज है.'

सलमान खान की जिंदगी पर नहीं बनेगी बायोपिक

सलमान खान की जिंदगी हमेशा से लोगों के लिए दिलचस्पी का विषय रही है. ऐसे में जब उनसे उनकी जिंदगी पर बायोपिक बनाने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ कहा कि उनकी जिंदगी पर कभी बायोपिक नहीं बनेगी. एक्टर ने कहा, 'मेरी जिंदगी पर बायोपिक कभी नहीं बनेगी. मेरी जिंदगी मेरे साथ ही कब्र में चली जाएगी.'

सलमान ने बताई खुद की जिंदगी की सबसे अच्छी और बुरी बात

करण जौहर ने सलमान से पूछा कि सलमान खान होने की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात क्या है? इस पर एक्टर ने मजेदार जवाब देते हुए कहा, 'सलमान होने की सबसे अच्छी बात सलमान हैं और सबसे बुरी बात भी सलमान ही हैं.' इसके बाद उन्होंने फिल्म 'शोले' के मशहूर डायलॉग के अंदाज में कहा, 'गब्बर को गब्बर ही मार सकता है.' सलमान के इस बेबाक और मजाकिया अंदाज ने शो में समां बांध दिया.

रणबीर कपूर और रणवीर सिंह की एक्टिंग पर कही यह बात

शो में सलमान खान से रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में उनके अभिनय की तुलना को लेकर भी सवाल किया गया. इस पर सलमान ने कहा, 'दोनों अलग-अलग तरह की परफॉर्मेंस हैं. आप उनकी तुलना नहीं कर सकते. दोनों शानदार एक्टर हैं. एक में जबरदस्त एनर्जी है, तो दूसरे में काफी इंटेंसिटी है. दोनों के अभिनय करने का तरीका अलग है, इसलिए उनकी तुलना नहीं की जा सकती. खासकर 'धुरंधर' में रणवीर को अपनी सारी एनर्जी कंट्रोल करनी पड़ी. वह आमतौर पर हर चीज को बड़े और शानदार अंदाज में करते हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्हें अपनी एनर्जी पर काफी कंट्रोल करना पड़ा.'

कब और कहां देखें 'कॉफी विद करण 9'?

'कॉफी विद करण सीजन 9' को आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं. ये शो जियोहॉटस्टार के 'द पीकॉक हब' पर स्ट्रीम हो रहा है. इस फाइनल सीजन का प्रीमियर 14 अक्टूबर 2026 को शाम 7 बजे हुआ.