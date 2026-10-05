ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफिजिकल रिलेशनशिप

फिजिकल रिलेशनशिप

किरण राव ने हाल ही में शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाने को लेकर बात की. किरण से पहले कई एक्ट्रेसेस इस पर अपनी राय रख चपकी हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 05 Oct 2026 09:04 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्ममेकर किरण राव का शो 'लस्ट स्टोरी 3' नेट फ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है. किरण ने हाल ही में शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने को लेकर रिएक्ट किया. किरण ने कहा कि ये नॉर्मल है. किरण से पहले कई एक्ट्रेस इस पर बात कर चुकी हैं और अपनी बेबाक राय रख चुकी हैं. आइए जानते हैं किस एक्ट्रेस ने क्या कहा.

टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में दीया मिर्जा ने कहा था, 'ऐसे कई लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि शादी से पहले सेक्स और शादी से पहले प्रेग्नेंट होना पर्सनल च्वॉइस का मामला है. हालांकि, कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं. इस बात का अफसोस है कि लोग उतने खुले विचारों वाले नहीं हैं, जितना मुझे लगता था. अगर कोई अपनी मर्जी से फैसला ले रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है.'

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बनी 2026 की छठी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जानें 4 दिनों में कितना प्रॉफिट कमाया?
'दृश्यम 3' बनी 2026 की छठी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जानें 4 दिनों में कितना प्रॉफिट कमाया?
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 4 Live Updates: मंडे को 200 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी 'दृश्यम 3'? 8 बजे तक 191 करोड़ के हुई पार
Live Updates: मंडे को 200 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी 'दृश्यम 3'? जानें- हर घंटे का कलेक्शन
बॉलीवुड
रणवीर कपूर की 'रामायण' के सेट पर लगी आग, 'पति पत्नी और पंगा' के सेट को भारी नुकसान!
रणवीर कपूर की 'रामायण' के सेट पर लगी आग, 'पति पत्नी और पंगा' के सेट को भारी नुकसान!
बॉलीवुड
रेड फ्लैग वाले लेबल पर विजय वर्मा का रिएक्शन, बोले, ‘कोई दूसरा कलर लाओ’
रेड फ्लैग वाले लेबल पर विजय वर्मा का रिएक्शन, बोले, ‘कोई दूसरा कलर लाओ’

रेखा
एक्ट्रेस रेखा ने भी शादी से पहले सेक्स को नॉर्मल कहा था. उन्होंने कहा था, 'शादी से पहले सेक्स नॉर्मल बात है. जो लोग ये सोचते हैं कि औरतें सिर्फ सुहागरात पर ही सेक्स कर सकती हैं तो ये सब बकवास है. बिना प्यार के सेक्स मुमकिन नहीं है. कोई महिला किसी भी शक्स को अपने करीब तभी आने देती हैं जब वो उससे प्यार करती है.'

जीनत अमान
एक मैग्जीन को दिए इंटरव्यू में जीनत अमान ने कहा था कि शादी से पहले लड़के और लड़की का सेक्स करना नॉर्मल है. उन्होंने कहा था, 'क्यों नहीं? जब पक्षी कर सकते हैं. तो हम इंसान में क्या दिक्कत है. सेक्स एक अच्छी एक्सरसाइज भी है. बॉडी फिट रहती है.'  

गौतमी कपूर
गौतमी कपूर ने Hauterrfly संग इंटरव्यू में बताया था कि जब उनकी बेटी 16 साल की हुई तब उन्होंने बर्थडे गिफ्ट में सेक्स टॉय देने के बारे में सोच रही थीं. गौतमी ने कहा था कि इस सब्जेक्ट पर मांओं को बेटियों से खुलकर बात करनी चाहिए. 

दीपिका पादुकोण

My Choice' कैंपेन में दीपिका ने कहा था कि शादी से पहले संबंध बनाना या न बनाना हर किसी की पर्सनल च्वॉइस है. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 09:04 PM (IST)
Tags :
Kiran Rao
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बनी 2026 की छठी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जानें 4 दिनों में कितना प्रॉफिट कमाया?
'दृश्यम 3' बनी 2026 की छठी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जानें 4 दिनों में कितना प्रॉफिट कमाया?
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 4 Live Updates: मंडे को 200 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी 'दृश्यम 3'? 8 बजे तक 191 करोड़ के हुई पार
Live Updates: मंडे को 200 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी 'दृश्यम 3'? जानें- हर घंटे का कलेक्शन
बॉलीवुड
रणवीर कपूर की 'रामायण' के सेट पर लगी आग, 'पति पत्नी और पंगा' के सेट को भारी नुकसान!
रणवीर कपूर की 'रामायण' के सेट पर लगी आग, 'पति पत्नी और पंगा' के सेट को भारी नुकसान!
बॉलीवुड
रेड फ्लैग वाले लेबल पर विजय वर्मा का रिएक्शन, बोले, ‘कोई दूसरा कलर लाओ’
रेड फ्लैग वाले लेबल पर विजय वर्मा का रिएक्शन, बोले, ‘कोई दूसरा कलर लाओ’
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश कुमार को छोड़नी पड़ेगी कुर्सी? | BJP | Congress | ABP
Supreme Court on Gyanesh Kumar: विपक्ष Vs ज्ञानेश, अंतिम फैसला अभी है शेष! | BJP | Congress | ABP
Supreme Court Hearing on CEC Gyanesh: ज्ञानेश कुमार पर SC ने क्या कहा? | Congress | BJP | ABP News
Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
INDIA गठबंधन के मार्च से AAP की दूरी, क्या करेंगे एमके स्टालिन? कांग्रेस ने दिया अपडेट
INDIA गठबंधन के मार्च से AAP की दूरी, क्या करेंगे एमके स्टालिन? कांग्रेस ने दिया अपडेट
बिहार
पूरे बिहार में DJ पर रोक, हुड़दंगियों की खैर नहीं, दुर्गा पूजा पर गाइडलाइन जारी
पूरे बिहार में DJ पर रोक, हुड़दंगियों की खैर नहीं, दुर्गा पूजा पर गाइडलाइन जारी
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का महा-डोज, रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज
नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का महा-डोज, रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज
इंडिया
‘काला सागर हो या खाड़ी, हमें...’, नाविकों पर हमले पर जयशंकर की दो टूक
‘काला सागर हो या खाड़ी, हमें...’, नाविकों पर हमले पर जयशंकर की दो टूक
स्पोर्ट्स
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? एक क्लिक में जानें
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? एक क्लिक में जानें
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज, महिला जजों की संख्या बढ़कर हुई तीन
सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज, महिला जजों की संख्या बढ़कर हुई तीन
इंडिया
SC के नोटिस पर BJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पात्रा बोले- 'तानाशाही-डर का माहौल...'
SC के नोटिस पर BJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पात्रा बोले- 'तानाशाही-डर का माहौल...'
Home Tips
केले के साथ क्यों नहीं रखने चाहिए दूसरे फल, जान लीजिए काम की बात?
केले के साथ क्यों नहीं रखने चाहिए दूसरे फल, जान लीजिए काम की बात?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget