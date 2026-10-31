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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरिलीज के पहले ही शाहरुख खान की 'किंग' ने रचा इतिहास, ओवरसीज में सबसे महंगे बिके थिएट्रिकल राइट्स

रिलीज के पहले ही शाहरुख खान की 'किंग' ने रचा इतिहास, ओवरसीज में सबसे महंगे बिके थिएट्रिकल राइट्स

King Overseas Theatrical Rights Deal: शाहरुख खान की 'किंग' ने रिलीज से पहले ही कमाल कर दिखाया है. दरअसल इंडियन सिनेमा के इतिहास में इसकी ओवसरीज थिएट्रिकल राइट्स की सबसे मोटी डील हुई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 31 Oct 2026 11:35 AM (IST)
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बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. हालांकि साल 2023 में 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद से एक्टर की कोई फिल्म नहीं आई है. वहीं तीन साल के ब्रेक के बाद अब शाहरुख खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रहे हैं. दरअसल एक्टर की  'किंग' रिलीज होने वाली है. इसे फिल्म लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट हैं. वहीं विदेशी बाजार में फी शाहरुख खान की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है.

ऐसे में एक रिपोर्ट के मुताबिक सुपरस्टार की अपकमिंग फिल्म 'किंग' की ओवरसीज में थिएट्रिकल राइट्स की अब तक की सबसे बड़ी डील हुई है जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. 

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'किंग' के लिए हुई रिकॉर्ड तोड़ ओवरसीज राइट्स डील? 
बता दें कि पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, फार्स फिल्म्स ने इस फिल्म को विदेशों में बेचने के राइट्स 175 करोड़ (18 मिलियन डॉलर से अधिक) में हासिल किए हैं. अब तक, शाहरुख खान की फिल्मों के ओवरसीज राइट्स यश राज फिल्म्स (वाईआरएफ) के पास हुआ करते थे.

वाईआरएफ ने साल 2023 में शाहरुख खान की 'पठान' (जो उनके अपने बैनर तले बनी थी) और 'जवान' को डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो काफी सफल रहीं थीं. हालांकि, फार्स फिल्म्स के पास भी ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा एक्सपीरियंस है. उन्होंने वाईआरएफ के साथ कई फिल्मों में काम किया है और प्रभास की फिल्म 'साहो' को भी खुद डिस्ट्रीब्यूट किया था.

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, फार्स फिल्म्स ने 'किंग' के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए 175 करोड़ की मिनिमम गारंटी  रकम दी है. गौरतलब है कि अब तक किसी भी भारतीय फिल्म ने ओवरसीज राइट्स के मामले में 100 करोड़ का आंकड़ा नहीं छुआ है. यानी शाहरुख खान की 'किंग' ने रिलीज से पहले ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. 

'किंग' को विदेशों में कितनी कमाई करनी होगी? 
किसी फिल्म के लिए दी गई मिनिमम गारंटी रकम, डिस्ट्रीब्यूटर का उस फिल्म के थिएट्रिकल प्रदर्शन पर भरोसा दिखाती है. विदेशों में, डिस्ट्रीब्यूटर को आमतौर पर बॉक्स ऑफिस की कुल कमाई का केवल 50% हिस्सा मिलता है. इसका मतलब यह है कि 'किंग' को अपनी लागत निकालने (ब्रेक-ईवन) के लिए ही 37-40 मिलियन डॉलर की कमाई करनी होगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह लगभग 350-375 करोड़ की कुल कमाई के बराबर है.

दिलचस्प बात यह है कि शाहरुख खान की दो सबसे सफल फिल्में  'पठान' और 'जवान' दोनों ने विदेशों में लगभग 400 करोड़ की कमाई की थी. ऐसे में 'किंग' को मुनाफे में रहने के लिए कम से कम इतनी, या इससे भी ज्यादा कमाई करनी होगी. इतनी बड़ी मिनिमम गारंटी को देखते हुए, 'किंग' को विदेशों में सफल होने के लिए कम से कम 'धुरंधर 2' 460 करोड़ या 'RRR' 430 करोड़ जितनी कमाई करनी होगी. और ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की विदेशों में सबसे बड़ी सफलताओं में से कुछ हैं. 

 

 
 
 
 
 
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'किंग'कब होगी रिलीज
बता दें कि शाहरुख खान की 'किंग' 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस मच अवेटेड फिल्म में  शाहरुख खान लीड रोल में हैं और इसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है. 2023 में आई फिल्म 'पठान' के बाद, यह शाहरुख और सिद्धार्थ के बीच दूसरा कोलैबोरेश है.इस फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, राघव जुयाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकार भी शामिल हैं.

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 31 Oct 2026 11:13 AM (IST)
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