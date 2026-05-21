कियारा आडवाणी ने दिखाई बेटी सरायाह की झलक, प्लेन से क्यूट मोमेंट वायरल, देखें फोटो
Kiara Advani: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी बेटी सरायाह मल्होत्रा की एक क्यूट फोटो शेयर की है. प्लेन से क्यूट मोमेंट की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड के लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों ने 7 फरवरी, 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में स्थित सूर्यगढ़ पैलेस में सात फेरे लिए थे. वहीं, जुलाई 2025 में ये कपल नन्ही परी सरायाह मल्होत्रा के पेरेंट्स बने. दोनों इन दिनों अपने पेरेंटिंग फेज को एंजॉय कर रहे हैं. अब इस बीच कियारा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें उनकी बेटी सरायाह मल्होत्रा की झलक दिख रही है.
एयरप्लेन में बैठी दिखीं सरायाह
कियारा आडवाणी ने जो फोटो शेयर की है, उसमें सरायाह एयरप्लेन में बैठी दिख रही हैं. फोटो में सरायाह का प्यारा सा छोटा हाथ दिख रहा है. वो एक कलरफुल टॉय की ओर इशारा कर रही हैं. वहीं, सरायाह पिंक कलर की ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. कियारा ने फोटो शेयर करते हुए एक रेड इमोजी शेयर किया है. एयरप्लेन से क्यूट ये मोमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा
बता दें कि कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों कैजुअल लुक में नजर आए. इस कपल ने पैपराजी को स्टाइलिश पोज दिए और फिर रवाना हो गए. इस दौरान कियारा क्रीम टॉप के साथ मैचिंग फ्लेयर्ड पैंट और लेयर्ड पेप्लम में नजर आईं, जबकि सिद्धार्थ ऑलिव ग्रीन शर्ट, मैचिंग पैंट और ब्राउन कैप में बेहद डैशिंग दिखे.
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही फिल्म 'वन: फ़ोर्स ऑफ़ द फ़ॉरेस्ट' में नजर आएंगे. इसमें उनके साथ तमन्ना भाटिया लीड रोल में हैं. वहीं, कियारा आडवाणी के पास सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' है. रुक्मणी वसंत, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और नयनतारा जैसी हसीनाएं भी इस फिल्म का हिस्सा हैं.
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