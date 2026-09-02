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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या एक्स बॉयफ्रेंड आकाश मेहता को फिर डेट कर रहीं खुशी कपूर?

क्या एक्स बॉयफ्रेंड आकाश मेहता को फिर डेट कर रहीं खुशी कपूर?

एक्ट्रेस खुशी कपूर सोशल मीडिया पर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. खबर है कि वेदांग रैना से ब्रेकअप के बाद वो अब अपने एक्स बॉयफ्रेंड आकाश मेहता को डेट कर रही हैं.  

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 02 Sep 2026 03:25 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी और बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहती हैं. पहले उनका नाम 'द आर्चीज' के को-स्टार वेदांग रैना से जुड़ा था और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों करीब दो साल तक साथ थे. अब खबर है कि खुशी अपने एक्स बॉयफ्रेंड आकाश मेहता को फिर डेट कर रही हैं.  

एक्स बॉयफ्रेंड आकाश मेहता को फिर डेट कर रहीं खुशी कपूर? 
बॉम्बे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, खुशी कपूर और वेदांग रैना करीब दो साल तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन इस साल की शुरुआत में दोनों का ब्रेकअप हो गया.  अब रिपोर्ट्स के अनुसार, खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और अपने बचपन के प्यार आकाश मेहता के साथ काफी खुश हैं.

एक सूत्र ने दावा किया, 'वेदांग के साथ ब्रेकअप से खुशी पर काफी असर पड़ा था. ये न्यू ईयर के समय हुआ था. हालांकि, अब वो काफी बेहतर स्थिति में हैं. वो आकाश के साथ खुश हैं. वह किसी दूसरे एक्टर को डेट नहीं करना चाहतीं.'

क्या एक्स बॉयफ्रेंड आकाश मेहता को फिर डेट कर रहीं खुशी कपूर?

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बता दें, कि खुशी कपूर के कई करीबी दोस्त और मेंबर्स भी आकाश मेहता को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं. इस लिस्ट में जाह्नवी कपूर, अनन्या पांडे, ओरी, अर्जुन कपूर, अंशुला कपूर, शिखर पहाड़िया, नव्या नवेली नंदा और शनाया कपूर जैसे नाम शामिल हैं.

क्या एक्स बॉयफ्रेंड आकाश मेहता को फिर डेट कर रहीं खुशी कपूर?

वहीं एक पुराने इंटरव्यू में खुशी कपूर ने आज के समय में डेटिंग को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा था कि आजकल रिश्तों को समझना और उनकी सीमाएं तय करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि डेटिंग को लेकर कई नए शब्द और अलग-अलग तरह के रिश्ते सामने आ गए हैं. खुशी ने बताया कि वो अपने रिश्तों को लेकर काफी क्लियर हैं और बातों को घुमाना पसंद नहीं करतीं.

खुशी कपूर का वर्क फ्रंट
बता दें, खुशी कपूर ने साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने बेटी कूपर का किरदार निभाया था.

क्या एक्स बॉयफ्रेंड आकाश मेहता को फिर डेट कर रहीं खुशी कपूर?

वर्कफ्रंट की बात करें तो खुशी कपूर जल्द ही अपनी मां श्रीदेवी की फिल्म 'मॉम' के सीक्वल में नजर आएंगी. फिल्म में उनके साथ करिश्मा तन्ना भी अहम भूमिका निभाती दिखाई देंगी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 02 Sep 2026 03:25 PM (IST)
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