क्या एक्स बॉयफ्रेंड आकाश मेहता को फिर डेट कर रहीं खुशी कपूर?

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी और बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहती हैं. पहले उनका नाम 'द आर्चीज' के को-स्टार वेदांग रैना से जुड़ा था और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों करीब दो साल तक साथ थे. अब खबर है कि खुशी अपने एक्स बॉयफ्रेंड आकाश मेहता को फिर डेट कर रही हैं.

एक्स बॉयफ्रेंड आकाश मेहता को फिर डेट कर रहीं खुशी कपूर?

बॉम्बे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, खुशी कपूर और वेदांग रैना करीब दो साल तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन इस साल की शुरुआत में दोनों का ब्रेकअप हो गया. अब रिपोर्ट्स के अनुसार, खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और अपने बचपन के प्यार आकाश मेहता के साथ काफी खुश हैं.

एक सूत्र ने दावा किया, 'वेदांग के साथ ब्रेकअप से खुशी पर काफी असर पड़ा था. ये न्यू ईयर के समय हुआ था. हालांकि, अब वो काफी बेहतर स्थिति में हैं. वो आकाश के साथ खुश हैं. वह किसी दूसरे एक्टर को डेट नहीं करना चाहतीं.'

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बता दें, कि खुशी कपूर के कई करीबी दोस्त और मेंबर्स भी आकाश मेहता को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं. इस लिस्ट में जाह्नवी कपूर, अनन्या पांडे, ओरी, अर्जुन कपूर, अंशुला कपूर, शिखर पहाड़िया, नव्या नवेली नंदा और शनाया कपूर जैसे नाम शामिल हैं.

वहीं एक पुराने इंटरव्यू में खुशी कपूर ने आज के समय में डेटिंग को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा था कि आजकल रिश्तों को समझना और उनकी सीमाएं तय करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि डेटिंग को लेकर कई नए शब्द और अलग-अलग तरह के रिश्ते सामने आ गए हैं. खुशी ने बताया कि वो अपने रिश्तों को लेकर काफी क्लियर हैं और बातों को घुमाना पसंद नहीं करतीं.

खुशी कपूर का वर्क फ्रंट

बता दें, खुशी कपूर ने साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने बेटी कूपर का किरदार निभाया था.

वर्कफ्रंट की बात करें तो खुशी कपूर जल्द ही अपनी मां श्रीदेवी की फिल्म 'मॉम' के सीक्वल में नजर आएंगी. फिल्म में उनके साथ करिश्मा तन्ना भी अहम भूमिका निभाती दिखाई देंगी.

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