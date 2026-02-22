हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वो मानसिक रूप से दुर्बल हो गए हैं', अनुराग कश्यप के बयान पर 'केरला स्टोरी 2' के निर्देशक ने दिया करारा जवाब

'वो मानसिक रूप से दुर्बल हो गए हैं', अनुराग कश्यप के बयान पर 'केरला स्टोरी 2' के निर्देशक ने दिया करारा जवाब

Kerala Story 2 Controversy: 'द केरला स्टोरी 2' फिल्म के एक सीन को लेकर विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. इसी बीच अब अनुराग कश्यप के कमेंट पर फिल्म के निर्देशक ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 22 Feb 2026 11:49 PM (IST)
Preferred Sources

'द केरला स्टोरी 2' फिल्म रिलीज से पहले ही काफी विवादों में फंस गई है. इस फिल्म का एक सीन जबसे सामने आया है इसने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं. फिल्म इंडस्ट्री से भी कई लोग इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं. हाल ही में अनुराग कश्यप ने इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था. अब अनुराग के इस बयान पर फिल्म के निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह ने पलटवार किया है और अनुराग को मानसिक रूप में अस्थिर तक बता दिया है.

क्या बोले 'द केरला स्टोरी 2' के निर्देशक
अनुराग कश्यप के बयान के बाद फिल्म 'द केरला स्टोरी 2' के निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह ने अपने ऑफिश्यल x (ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट कर उन्हें जवाब दिया. कामाख्या ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'डियर अनुराग सर, मुद्दा ये नहीं है कि फिल्म में क्या दिखाया गया- खिचड़ी, बीफ या कुछ और. असल सवाल है कॉन्सेंट और दबाव का. किसी की मर्जी के खिलाफ तो खिचड़ी भी नहीं खिलाई जा सकती, तो अगर कोई फिल्म जबरन बदलाव या दबाव की बात उठाती है, तो उसे नफरत फैलाना कह देना बौद्धिक बेइमानी है'.

आपका झूठ क्रिएटिव फ्रीडम और हमारा सच...
आगे कामाख्या ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'आपका तो झूठ भी क्रिएटिव फ्रीडम और हमारा सच भी प्रोपेगेंडा!  डिबेट फैक्ट्स और डाटा पर होनी चाहिए- न कि “बकवास”, “चापलूस” जैसे लेबल्स लगाकर डिस्कशन बंद कर देने पर'.

अनुराग कश्यप का बयान
आपको बता दें कि अनुराग कश्यप से एयरपोर्ट पर मीडिया ने जब 'द केरला स्टोरी 2' के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की. उन्होंने ट्रेलर में दिखाए गए बीफ वाले सीन पर कहा कि 'जैसे बीफ खिलाते दिखाया गया है ऐसे तो कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता है.' उन्होंने साफ कहा कि ये फिल्म केवल पैसे कमाने के लिए बनाई गई है और लोगों को बांटना चाहती है. अनुराग ने कहा, 'इस फिल्म का जो मेकर है वो एक लालची आदमी है. वो सिर्फ पैसे बनाना चाहता है.'

बीफ वाले सीन पर हो रहा बवाल
बता दें कि फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है. इस ट्रेलर के एक सीन में दिखाया गया है कि एक लड़की (उल्का गुप्ता) को एक मुस्लिम परिवार जबरदस्ती बीफ खिला रहा है. लड़की जब मना करती है तो उसके हाथ- पैर बांधकर उसके मुंह में जबरन बीफ ठूस दिया जाता है. इस सीन को लेकर ही इन दिनों काफी बहस छिड़ी हुई है.

और पढ़ें
Published at : 22 Feb 2026 11:49 PM (IST)
Tags :
Anurag Kashyap Kamakhya Narayan Singh Kerala Story 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'वो मानसिक रूप से दुर्बल हो गए हैं', अनुराग कश्यप के बयान पर 'केरला स्टोरी 2' के निर्देशक ने दिया करारा जवाब
'वो मानसिक रूप से दुर्बल हो गए हैं', अनुराग कश्यप के बयान पर 'केरला स्टोरी 2' के निर्देशक ने दिया करारा जवाब
बॉलीवुड
शिव मंदिर में नंदी के कान में मन्नत मांगती दिखीं राशा थडानी, इंटरनेट पर वायरल हुईं फोटोज
शिव मंदिर में नंदी के कान में मन्नत मांगती दिखीं राशा थडानी, इंटरनेट पर वायरल हुईं फोटोज
बॉलीवुड
'अस्सी' vs 'दो दीवाने सहर में': तापसी और मृणाल-सिद्धांत की फिल्मों के बीच चल रहा तगड़ा कॉम्पिटीशन, जानें तीसरे दिन कितना कमाया
'अस्सी' vs 'दो दीवाने सहर में': तापसी और मृणाल-सिद्धांत की फिल्मों के बीच चल रहा तगड़ा कॉम्पिटीशन, जानें तीसरे दिन कितना कमाया
बॉलीवुड
जूही चावला ने बेटी जाह्नवी के बर्थडे पर किया ऐसा काम, सोशल मीडिया पर हो रही वाह वाही
जूही चावला ने बेटी जाह्नवी के बर्थडे पर किया ऐसा काम, सोशल मीडिया पर हो रही वाह वाही
Advertisement

वीडियोज

Janhit: '17' का यूपी Vs '27' का यूपी! | PM Modi | CM Yogi | Shankaracharya
ईरान में क्रांति की आग या अमेरिका की साजिश?
Bollywood News: तेलुगु सिनेमा में हलचल, नानी की नई फिल्म में तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित की एंट्री की चर्चा (22.02.2026)
PM Modi On Congress: मेरठ में मोदी के 'शोले'! | Rahul Gandhi | Meerut Rally | PM Modi
'ब्रेक फेल' करने वाले का ईशान किशन कहते हैं!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर की एयरस्ट्राइक तो आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर की एयरस्ट्राइक तो आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बिहार
बिहार NDA में शराबबंदी पर कलह! BJP की मांग पर नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ किया अपना स्टैंड
बिहार NDA में शराबबंदी पर कलह! BJP की मांग पर नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ किया अपना स्टैंड
क्रिकेट
खराब 'किस्मत' में सबसे ऊपर पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप का अजीबो-गरीब रिकॉर्ड; 'कुदरत का निजाम' बना आफत
खराब 'किस्मत' में सबसे ऊपर पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप में दर्ज हुआ अजीबो-गरीब रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
इंडिया
'ममता बनर्जी को बनाया जाए इंडिया गठबंधन का चीफ', कोलकाता से मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को दिया संदेश
'ममता बनर्जी को बनाया जाए इंडिया गठबंधन का चीफ', बंगाल मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को दिया संदेश
इंडिया
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
नौकरी
बीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 
बीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 
ट्रेंडिंग
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget