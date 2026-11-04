ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआखिरी समय में ऑफिस में अकेले बैठे रहते थे राजेश खन्ना, कहा था- मुझे भी सजा मिल गई

आखिरी समय में ऑफिस में अकेले बैठे रहते थे राजेश खन्ना, कहा था- मुझे भी सजा मिल गई

फिल्ममेकर केसी बोकाडिया ने राजेश खन्ना से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए उनके बुरे दौर को लेकर भी बात की. उन्होंने बताया कि राजेश खन्ना अपने आखिरी दिनों में अफसोस और तकलीफ में थे.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 04 Nov 2026 08:37 PM (IST)
Preferred Sources

राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है. राजेश खन्ना ने वो दौर और वो स्टारडम देखा था जो ना उनसे पहले और न उनके बाद किसी और अभिनेता को नसीब हुआ. हालांकि करियर के शिखर पर सवार होने के बाद राजेश खन्ना ने अचानक से बुरे दौर का भी सामना किया. अब उन्हें लेकर फिल्ममेकर केसी बोकाडिया ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि राजेश खन्ना को अपने प्रोड्यूसर्स को नजरअंदाज करने का अफसोस था. राजेश खन्ना अपने आखिरी दिनों में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे.

जब राजेश ने बोकाडिया से कहा- आज मुझे सजा मिल गई

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Ramayana Advance Booking Day 1 Live Updates: 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में तहलका, 8 बजे तक 42 करोड़ के पार हुई कमाई
Live Updates: 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में तहलका, 8 बजे तक 42 करोड़ के पार हुई कमाई
बॉलीवुड
Live Updates: 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में धमाका, बादशाह ने किया रिव्यू, बोले- मुझे रुला दिया
लाइव: 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में धमाका, बादशाह ने किया रिव्यू, बोले- मुझे रुला दिया
बॉलीवुड
'मैं 5 मिनट में शादी से कमा लूंगा...' जब शाहरुख खान ने छोड़ी लाखों की फीस, प्रोड्यूसर ने किया खुलासा
'मैं 5 मिनट में शादी से कमा लूंगा...' जब शाहरुख ने छोड़ी लाखों की फीस, प्रोड्यूसर का खुलासा
बॉलीवुड
'ईठा' ट्रेलर को मिला मिक्स रिस्पॉन्स, ट्रोलिंग पर बोलीं श्रद्धा कपूर- मैं तो व्हाट्सएप तक हैंडल नहीं कर पाती
'ईठा' ट्रेलर को मिला मिक्स रिस्पॉन्स, ट्रोलिंग पर बोलीं श्रद्धा कपूर- मैं तो व्हाट्सएप तक हैंडल नहीं कर पाती

हाल ही में केसी बोकाडिया ने समाचार एजेंसी एएनआई को एक इंटरव्यू दिया. इंटरव्य में उन्होंने राजेश खन्ना को लेकर भी बात की. उन्होंने वो किस्सा याद किया जब राजेश खन्ना ने उन्हें अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था. तब राजेश खन्ना ने खुद केसी बोकाडिया के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाया था.

केसी बोकाडिया ने कहा, 'उस वक्त मैं मद्रास में रहता था, मुझे बड़े सम्मान के साथ घर पर खाने के लिए बुलाया था और कहा था कि बोकाडिया साहब आपके लिए कड़ी और गट्टे की सब्जी बनाई है.' बोकाडिया ने आगे कहा, 'वो शेर आदमी था, लेकिन उसको तकलीफ हो रही थी. उन्होंने कहा था कि बोकाडिया साहब मेरी ही गलती है, मैंने प्रोड्यूसर्स को इग्नोर किया ना. आज मुझे भी सजा मिल गई.'

ऑफिस में अकेले सिगरेट पीते रहते थे राजेश खन्ना

इंटरव्यू में आगे फिल्ममेकर से पूछा गया कि राजेश खन्ना को क्या तकलीफ हुई थी, क्या हुआ था? इस पर केसी बोकाडिया ने कहा, 'कोई आता ही नहीं था लास्ट स्टेज में. पूरे-पूरे दिन खड़ा रहता था लिंकिंग रोड पर ऑफिस था. पूरे दिन सिगरेट पीता था. कोई भी नहीं आता था ऐसा लोग बोलते हैं.'

2012 में हो गया था निधन

राजेश खन्ना ने साल 1969 से लेकर 1971 तक लगातार 17 हिट फिल्में देकर सुपरस्टार का टैग हासिल किया था. लेकिन, बाद में वो इस सक्सेस को संभाल नहीं पाए. इस दिग्गज एक्टर का 18 जुलाई 2012 को कैंसर के चलते मुंबई में निधन हो गया था. राजेश खन्ना ने 69 साल की उम्र में अंतिम सांस ली.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
Rajesh Khanna
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Ramayana Advance Booking Day 1 Live Updates: 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में तहलका, 8 बजे तक 42 करोड़ के पार हुई कमाई
Live Updates: 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में तहलका, 8 बजे तक 42 करोड़ के पार हुई कमाई
बॉलीवुड
Live Updates: 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में धमाका, बादशाह ने किया रिव्यू, बोले- मुझे रुला दिया
लाइव: 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में धमाका, बादशाह ने किया रिव्यू, बोले- मुझे रुला दिया
बॉलीवुड
'मैं 5 मिनट में शादी से कमा लूंगा...' जब शाहरुख खान ने छोड़ी लाखों की फीस, प्रोड्यूसर ने किया खुलासा
'मैं 5 मिनट में शादी से कमा लूंगा...' जब शाहरुख ने छोड़ी लाखों की फीस, प्रोड्यूसर का खुलासा
बॉलीवुड
'ईठा' ट्रेलर को मिला मिक्स रिस्पॉन्स, ट्रोलिंग पर बोलीं श्रद्धा कपूर- मैं तो व्हाट्सएप तक हैंडल नहीं कर पाती
'ईठा' ट्रेलर को मिला मिक्स रिस्पॉन्स, ट्रोलिंग पर बोलीं श्रद्धा कपूर- मैं तो व्हाट्सएप तक हैंडल नहीं कर पाती
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera:😱Saumya के चरित्र पर उठे संगीन सवाल! Jeet की सौतेली मां ने देखते ही उगला ज़हर #sbs
Bollywood News: फिल्म रिलीज से ठीक पहले मुंबई में 'रामायण' की ग्रैंड स्क्रीनिंग ने बटोरीं खूब सुर्खियां (04.11.26)
Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
6 महीने के गर्भ के अबॉर्शन की मांग, SC ने खारिज की महिला की याचिका, 'पिता के अधिकारों का...?'
6 महीने के गर्भ के अबॉर्शन की मांग, SC ने खारिज की महिला की याचिका, 'पिता के अधिकारों का...?'
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क फिर बने टेस्ट के नंबर-1 गेंदबाज, श्रेयस अय्यर ने भी लगाई छलांग
मिचेल स्टार्क फिर बने टेस्ट के नंबर-1 गेंदबाज, श्रेयस अय्यर ने भी लगाई छलांग
विश्व
महादेव बेटिंग ऐप का को-फाउंडर रवि उप्पल रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार, जांच एजेंसी को बड़ी सफलता
महादेव बेटिंग ऐप का को-फाउंडर रवि उप्पल रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार, जांच एजेंसी को बड़ी सफलता
क्रिकेट
दिल्ली में प्रदूषण, भारत-श्रीलंका का मैच शिफ्ट करने की उठी मांग; DDCA ने की डिमांड
दिल्ली में प्रदूषण, भारत-श्रीलंका का मैच शिफ्ट करने की उठी मांग; DDCA ने की डिमांड
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
इंडिया
'जब सांसद थे तब भगवंत मान शराब पीकर...', राहुल गांधी पर पंजाब CM पर बड़ा आरोप
'जब सांसद थे तब भगवंत मान शराब पीकर...', राहुल गांधी पर पंजाब CM पर बड़ा आरोप
बिहार
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
एग्रीकल्चर
Teak Tree Cultivation: सागवान की खेती कर लाखों कमा सकते हैं आप, ऐसे करें शुरुआत
सागवान की खेती कर लाखों कमा सकते हैं आप, ऐसे करें शुरुआत
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget