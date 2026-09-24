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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहोने वाली सास का दिल कैसे जीता था? इस तरह हुई थी अमिताभ-जया की शादी, बिग बी ने खोला राज

होने वाली सास का दिल कैसे जीता था? इस तरह हुई थी अमिताभ-जया की शादी, बिग बी ने खोला राज

अमिताभ बच्चन अपने शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' में अक्सर ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बातें करते हुए नजर आते हैं. हाल ही में उन्होंने जया बच्चन के साथ शादी को लेकर एक बड़ा राज खोला है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 24 Sep 2026 08:14 PM (IST)
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'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने फैंस को अपने क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 18वें सीजन के जरिए एंटरटेन कर रहे हैं. शो में अक्सर ही बिग बी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बात करते हुए नजर आते हैं. हाल ही में एक कंटेस्टेंट ने उनसे उनकी शादी को लेकर सवाल करते हुए पूछा था कि आपने अपनी होने वाली सास को किस तरह मनाया था? आइए जानते हैं कि इस पर बिग बी ने क्या कहा?

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कंटेस्टेंट ने पूछा- होने वाली सास का कैसे जीता था दिल?

कौन बनेगा करोड़पति 18 के एक लेटेस्ट एपिसोड में कोलकाता की कंटेस्टेंट अहेली रॉय ने अमिताभ बच्चन से सवाल किया था कि जया बच्चन से शादी के लिए उन्होंने अपनी होने वाली सास को कैसे मनाया था और किस तरह से उनका दिल जीता था? 

होने वाली सास का दिल कैसे जीता था? इस तरह हुई थी अमिताभ-जया की शादी, बिग बी ने खोला राज

अमिताभ ने कंटेस्टेंट के सवाल पर कहा, 'इस बारे में हमारी जया की फैमिली से कोई खास बात नहीं हुई थी. एक दिन मैंने ऐसे ही जया से कह दिया था कि हमें शादी कर लेनी चाहिए. वो सहमत हुई और हमने फैसला ले लिया कि शादी कर लेनी चाहिए.'

शादी फिक्स होने के बाद पैरेंट्स के पास गई थीं जया

अमिताभ बच्चन ने आगे बताया कि जब उनकी शादी फिक्स हो चुकी थी इसके बाद अपने पैरेंट्स के पास जाकर जया ने इसकी जानकारी दी थी. मुझे आज तक नहीं पता कि जया ने अपने पैरेंट्स से क्या कहा होगा, हालांकि वो भी रिश्ते के लिए तैयार थे और हमारी शादी में शामिल भी हुए.

जया-अमिताभ ने की थी लव मैरिज

बता दें कि साल 1973 की बेहतरीन फिल्म 'जंजीर' में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने साथ में काम किया था. फिल्म के सेट पर दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था और फिर कपल ने जून 1973 में शादी कर ली थी. 

दो बच्चों के पैरेंट्स हैं अमिताभ-जया

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने शादी के बाद दो बच्चों का वेलकम किया था. पहले उन्हें बेटे श्वेता बच्चन नंदा का स्वागत किया था. इसके बाद कपल के घर अभिषेक बच्चन ने जन्म लिया था. बता दें कि इस साल बिग बी और जया की शादी को 53 साल पूरे हो चुके थे.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan
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