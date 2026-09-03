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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअमिताभ बच्चन और सैफ अली खान का है खास रिश्ता, बिग बी के खुलासे से हैरान रह गए 'हैवान' एक्टर

अमिताभ बच्चन और सैफ अली खान का है खास रिश्ता, बिग बी के खुलासे से हैरान रह गए 'हैवान' एक्टर

सैफ अली खान और अक्षय कुमार जल्द ही 'कौन बनेगा करोड़पति 18' में नजर आएंगे. शो के दौरान अमिताभ बच्चन ने सैफ के साथ अपने खास कनेक्शन का खुलासा किया, जिसे सुनकर 'हैवान' एक्टर भी हैरान रह गए.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 03 Sep 2026 08:59 AM (IST)
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सैफ अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'हैवान' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में अक्षय कुमार भी लीड रोल में हैं. दोनों एक्टर्स इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं. इसी सिलसिले में सैफ और अक्षय जल्द ही अमिताभ बच्चन के पॉपुलर क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' में नजर आएंगे. शो का प्रोमो सामने आ गया है, जिसमें दोनों एक्टर्स बिग बी के साथ जमकर मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं. इसी दौरान अमिताभ ने सैफ संग अपने खास रिश्ते का खुलासा किया. 

'कौन बनेगा करोड़पति 18' का प्रोमो रिलीज
'कौन बनेगा करोड़पति 18' के प्रोमो में सैफ अली खान और अक्षय कुमार हॉटसीट पर नजर आ रहे हैं. गेम शुरू होने से पहले बिग बी सैफ के साथ अपने रिश्ते को लेकर ऐसा खुलासा करते हैं, जिसे सुनकर 'हैवान' एक्टर खुद भी दंग रह जाते हैं. इसके बाद बिग बी और सैफ के बीच रिश्ते को लेकर मजेदार बातचीत भी देखने को मिलती है.

'करीना कपूर मुझे क्या कहकर बुलाएंगी?'
अमिताभ बच्चन ने कहा, 'सर, बहुत लोग नहीं जानते कि ये हमारे रिश्ते में हैं. राज कपूर जी की बेटी रितु जी के बेटे निखिल की शादी मेरी बेटी से हुई है.' इसके बाद बिग बी ने मजाकिया अंदाज में सैफ की पत्नी और एक्ट्रेस करीना कपूर खान का जिक्र किया, जो राज कपूर की पोती हैं. उन्होंने सैफ से पूछा, 'तो अब मैं जानना चाहता हूं कि मैं करीना को कैसे बुलाऊं? करीना मुझे क्या कहकर बुलाएंगी?'

 
 
 
 
 
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शुक्र है कि ये गेम का सवाल नहीं है...
बिग बी का सवाल सुनते ही सैफ अली खान की हंसी छूट गई. उन्होंने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'शुक्र है कि ये गेम का सवाल नहीं है.' इतना सुनते ही सभी हंस पड़े. वहीं, बगल में बैठे अक्षय कुमार भी जोर से ठहाका लगाते नजर आए. 'कौन बनेगा करोड़पति 18' का ये प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. प्रोमो में सैफ और अमिताभ के बीच की मजेदार बातचीत ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है. अब फैंस को शो के टेलीकास्ट होने का बेसब्री से इंतजार है.

'हैवान' के बारे में जानिए
'हैवान' की बात करें तो ये फिल्म 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. प्रियदर्शन फिल्म के डायरेक्टर हैं. इस फिल्म में बोमन ईरानी, श्रिया पिलगांवकर, सैयामी खेर और जिस्सू सेनगुप्ता जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 03 Sep 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan SAIF ALI KHAN KBC 18
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