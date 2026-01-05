आखिरी एपिसोड के करीब 'कौन बनेगा करोड़पति 17', अमिताभ बच्चन ने शेयर किया एक्सपीरियंस

बॉलीवुड के मेगास्टार और टीवी के जाने-माने होस्ट अमिताभ बच्चन हमेशा अपने फैंस और दर्शकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं. चाहे फिल्मों में उनकी भूमिका हो या छोटे पर्दे पर गेम शो की प्रस्तुति, उनके काम की ऊर्जा और जुनून हर किसी को प्रभावित करता है. इस बीच उनका लोकप्रिय क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' अपने सीजन के आखिरी एपिसोड की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में उन्होंने अपने ब्लॉग में शो से जुड़े अनुभव साझा किए.

अमिताभ बच्चन ब्लॉग में साझा किए शो से जुड़े अनुभव

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में शो से जुड़े अनुभव साझा करते हुए लिखा, 'शो जैसे-जैसे खत्म होने के करीब आ रहा है, मुझे समय धीमा महसूस होने लगा है. काम न होने की वजह से एक अजीब-सी सुस्ती और बेचैनी मेरे मन में उठ रही है.' उन्होंने कहा, 'बिना काम के दिन जैसे लंबा और बोझिल लगने लगता है और यह अनुभव कभी-कभी थकान और तनाव भरा होता है.'

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर आगे लिखा, 'काम की आदत बनाए रखना मुश्किल हो जाता है. यह समय ऐसा है जैसे मैं बिना किसी दिशा के बड़े मैदान में धीरे-धीरे चल रहा हूं. इसमें फंसकर थके हुए पैरों को बाहर निकालने और फिर से सक्रिय होने की पूरी कोशिश करूंगा.'





'कौन बनेगा करोड़पति' के बारें में

बता दें, 'कौन बनेगा करोड़पति' मूल रूप से ब्रिटिश शो ' हू वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर ?' का हिंदी संस्करण है. यह शो 2000 में शुरू हुआ और तब से हिंदी भाषी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है. इस शो को अमिताभ बच्चन ही होस्ट करते रहे हैं, केवल तीसरे सीजन में शाहरुख खान ने एक सीजन के लिए उनकी जगह ली थी.

शो का फॉर्मेट काफी रोचक और सरल है. इसमें कंटेस्टेंट से मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाते हैं और उन्हें चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनना होता है. अगर कंटेस्टेंट उत्तर देने में असमर्थ होते हैं या कोई संदेह होता है, तो उनके पास मदद लेने के लिए लाइफलाइन होती है. 'कौन बनेगा करोड़पति 17' सोनी टीवी और सोनी लिव पर अवेलेबल है.