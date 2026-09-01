मां बनने के बाद बढ़े वजन पर ट्रोल हुईं कैटरीना के सपोर्ट में आई ये एक्ट्रेस, कही ये बात

Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कितनी बेतुकी सोच है', मां बनने के बाद बढ़े वजन पर ट्रोल हुईं कैटरीना के सपोर्ट में आई ये एक्ट्रेस

'कितनी बेतुकी सोच है', मां बनने के बाद बढ़े वजन पर ट्रोल हुईं कैटरीना के सपोर्ट में आई ये एक्ट्रेस

एक्ट्रेस कटरीना कैफ को हाल ही बॉडी-शेमिंग का शिकार हो गई. मां बनने के बाद एक्ट्रेस के बढ़े हुए वजन को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. इसी बीच शिवालिका ओबेरॉय कैटरीना का सपोर्ट किया है.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 01 Sep 2026 01:40 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस कटरीना कैफ इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. हाल ही में वो दिग्गज डायरेक्टर कुकू कोहली के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंची थीं, जहां पैप्स ने उन्हें कवर किया था. एक्ट्रेस के बढ़े हुए वजन को लेकर ट्रोल किया जा रहा है, जिसके बाद एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय अब उनके सपोर्ट में सामने आई हैं. उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए कहा कि इस तरह की मानसिकता वाले कितने बेतुके होते हैं.

शिवालिका ओबेरॉय ने कैटरीना को किया सपोर्ट
एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कटरीना कैफ की वो तस्वीर पोस्ट की, जिसे लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. तस्वीर पोस्ट कर एक्ट्रेसन शिवालिका ओबेयरॉय ने लिखा, 'क्या हो गया है मतलब?!?! ये मदरहुड है!'

उन्होंने लिखा, 'नॉर्मल पोस्टपार्टम रिकवरी ऐसी ही दिखती है,अच्छी, बुरी, सूजन, थकान और बीच की हर चीज. 'मदरहुड के ऐसे वर्जन को बढ़ावा देना बंद करें जो मौजूद ही नहीं है. पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई पोस्ट देखने के बाद सोच रही हूं कि ये सोच कितनी बेतुकी है.'

ये भी पढ़ेंः 24 घंटों में बिके 168.69 हजार टिकट, 25वें दिन 'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर करिश्मा, Toxic को पछाड़ा

कितनी बेतुकी सोच है', मां बनने के बाद बढ़े वजन पर ट्रोल हुईं कैटरीना के सपोर्ट में आई ये एक्ट्रेस

शिवालिका ओबेरॉय ने हाल ही में अपने बच्चे का स्वागत किया है, ऐसे में प्रेग्नेंसी के बाद शरीर में आए बदलावों को वे अच्छे से समझती हैं. ऐसा पहली बार नहीं है, जब किसी एक्ट्रेस को प्रेग्नेंसी के बाद उसके बदलते लुक को लेकर ट्रोल किया जा रहा है. इससे पहले पत्रलेखा समेत कई एक्ट्रेस इस तरह की ट्रोलिंग का सामना कर चुकी हैं.

यूजर्स ने किया ट्रोल
बता दें, एक्ट्रेस कटरीना कैफ नवंबर 2025 में बेटे विहान के जन्म के बाद कैटरीना कैफ काफी समय तक लाइमलाइट से दूर थीं. ऐसे में अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें स्पॉट किया गया.

कितनी बेतुकी सोच है', मां बनने के बाद बढ़े वजन पर ट्रोल हुईं कैटरीना के सपोर्ट में आई ये एक्ट्रेस

जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद कुछ ट्रोल्स ने उनके बदले हुए लुक और वजन को लेकर भद्दे कमेंट्स किए. 

ये भी पढ़ेंः कौन हैं ईशा रिखी? रैपर बादशाह से तलाक, पंजाबी सिनेमा का पॉपुलर नाम, बॉलीवुड में भी कर चुकी हैं काम

और पढ़ें
Published at : 01 Sep 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Katrina Kaif
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
ईशा रिखी से तलाक अनाउंस करते ही बादशाह ने रिलीज किया नया गाना 'चिमना', मराठी म्यूजिक में किया डेब्यू
ईशा रिखी से सेपरेशन के बीच बादशाह का मराठी म्यूजिक में डेब्यू, रिलीज हुआ 'चिमना'
बॉलीवुड
'कितनी बेतुकी सोच है', मां बनने के बाद बढ़े वजन पर ट्रोल हुईं कैटरीना के सपोर्ट में आई ये एक्ट्रेस
मां बनने के बाद बढ़े वजन पर ट्रोल हुईं कैटरीना के सपोर्ट में आई ये एक्ट्रेस, कही ये बात
बॉलीवुड
24 घंटों में बिके 168.69 हजार टिकट, 25वें दिन 'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर करिश्मा, Toxic को पछाड़ा
25वें दिन 'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर करिश्मा, Toxic को पछाड़ा
बॉलीवुड
चीन में 'द ओडिसी' का जलवा, कमाए 87.4 मिलियन डॉलर, 'गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3' को पछाड़ा
'द ओडिसी' ने चीन में मचाया धमाल, 'गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3' को पछाड़ा
Advertisement

वीडियोज

Ram Kapoor ने Shreya Kalra Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बोले- लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता
AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
मक्का पैक्ट पर Yes बांग्लादेश की बड़ी गलती? एक्सपर्ट ने भारत का नाम लेकर दी चेतावनी
बिहार
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
बिहार के लोग मछली खाने से बचें! नेपाल बाढ़ के बीच एडवाइजरी जारी
विश्व
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
आईपीएल 2026
IPL 2027 में धोनी बन सकते हैं CSK के मेंटॉर, कोच की तलाश अब भी जारी
IPL 2027 में धोनी बन सकते हैं CSK के मेंटॉर, कोच की तलाश अब भी जारी
ओटीटी
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने...', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने न जाएं', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
बिहार
चिराग पासवान की टेंशन बढ़ी! आरोपों के घेरे में LJPR के 3 विधायक
चिराग पासवान की टेंशन बढ़ी! आरोपों के घेरे में LJPR के 3 विधायक
एग्रीकल्चर
अपने किचन गार्डन में कैसे उगाएं फूलगोभी? हाथ लग जाएगा सेहत का खजाना
अपने किचन गार्डन में कैसे उगाएं फूलगोभी? हाथ लग जाएगा सेहत का खजाना
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget