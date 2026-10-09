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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: पोस्टपार्टम ट्रोलिंग पर कैटरीना कैफ ने कही दिल की बात, बोलीं- 'खुद की सबसे बड़ी चीयरलीडर बनो'

Video: पोस्टपार्टम ट्रोलिंग पर कैटरीना कैफ ने कही दिल की बात, बोलीं- 'खुद की सबसे बड़ी चीयरलीडर बनो'

मां बनने के बाद कैटरीना कैफ को अपने बढ़े हुए वजन को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. अब एक्ट्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 09 Oct 2026 11:28 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी पोस्टपार्टम बॉडी को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग के चलते चर्चा में हैं. पिछले महीने वो पति विक्की कौशल के साथ अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी समारोह में पहुंची थीं. इस दौरान कुछ लोगों ने उनके बढ़े हुए वजन को लेकर कमेंट किए और उन्हें ट्रोल किया. इसके बाद सलमान खान समेत कई जानी-मानी हस्तियां कैटरीना के सपोर्ट में सामने आईं.

अब कैटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर लोगों की राय और खुद की अहमियत को लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि दूसरों की बातों से खुद को आंकने के बजाय खुद पर भरोसा रखना जरूरी है. हालांकि, एक्ट्रेस ने पोस्टपार्टम ट्रोलिंग का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके इस बयान को हाल ही में हुई ट्रोलिंग से जोड़कर देखा जा रहा है.

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कैटरीना कैफ ने क्या कहा?

8 अक्टूबर को कैटरीना कैफ लंदन में अपने ब्यूटी ब्रांड 'के ब्यूटी' के यूके में एक साल पूरे होने का जश्न मनाने पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने ब्यूटी इंफ्लुएंसर्स से बातचीत की और सोशल मीडिया पर लोगों की राय और उसके असर को लेकर अपनी बात रखी.

कैटरीना ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर चल रही बातें हमारी खुद की अहमियत को प्रभावित न करें. वहां बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय होती है. अगर आप उन सभी के हिसाब से चलने लगेंगे, तो इससे अपने लिए फैसले लेने की आपकी क्षमता पर असर पड़ता है.'

 
 
 
 
 
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'खुद अपनी सबसे बड़ी चीयरलीडर बनना पड़ता है...'

उन्होंने आगे कहा, 'कभी ऐसा समय होता है जब पूरी दुनिया आपकी तारीफ करती है और कभी ऐसा भी समय आता है जब आपको खुद अपनी सबसे बड़ी चीयरलीडर बनना पड़ता है.' 

कैटरीना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस उनकी बातों की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बहुत सही कहा.' वहीं, दूसरे ने कमेंट किया, 'कितनी समझदारी वाली बात है.' एक अन्य फैन ने लिखा, 'क्वीन ने अपनी बात कह दी.' कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किए.

 
 
 
 
 
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2025 में किया बेटे वियान का वेलकम

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर में शाही अंदाज में शादी की थी. उनकी शादी में परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए थे.

 
 
 
 
 
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शादी के करीब चार साल बाद, नवंबर 2025 में कपल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. दोनों ने अपने बेटे का नाम वियान रखा है. मां बनने के बाद कैटरीना को अपने पोस्टपार्टम वजन को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 09 Oct 2026 11:05 AM (IST)
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