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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमां बनने वाली हैं एक्ट्रेस कश्मीरा ईरानी, 40 की उम्र में दी गुड न्यूज

मां बनने वाली हैं एक्ट्रेस कश्मीरा ईरानी, 40 की उम्र में दी गुड न्यूज

एक्ट्रेस कश्मीरा ईरानी 40 की उम्र में मां बनने वाली हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है. सेलेब्स उन्हें बधाई दे रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 31 Aug 2026 11:32 AM (IST)
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टीवी और फिल्म एक्ट्रेस कश्मीरा ईरानी जल्द ही मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने 40 साल की उम्र में अपनी प्रेग्नेंसी की गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की है, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खूब बधाइयां मिल रही हैं.

कश्मीरा ईरानी दी गुड न्यूज
कश्मीरा ईरानी ने अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट एक प्यारी तस्वीर के साथ की है. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई फोटो में दो नारियल रखे नजर आ रहे हैं, जिसपर दो कैप लगी हुई हैं, एक पर 'मॉम' और दूसरे पर 'डैड' लिखा हुआ है, वहीं दोनों नारियलों पर चश्मा भी लगाया गया है.

कश्मीरा ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'करेंट स्टेटस'  इसके अवाला उन्होंने हैशटैग जल्द ही आने वाला है भी लिखा.

 
 
 
 
 
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सितारों ने दी बधाई
कश्मीरा की इस गुड न्यूज पर टीवी इंडस्ट्री के सितारे भी उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं. एक्ट्रेस गौहर खान ने कमेंट करते हुए लिखा, 'बहुत-बहुत बधाई. भगवान आपको हमेशा खुश रखें और अपनी सुरक्षा में रखें.' वहीं रिद्धिमा पंडित ने हर्ट इमोजी भेजे. इसके अलावा फैंस भी कपल को ढेर सारी बधाई दे रहे हैं.

कश्मीरा ईरानी की शादी
बता दें, कश्मीरा ईरानी ने फरवरी साल 2024 में अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड अक्षत सक्सेना से शादी की है. अब शादी के 2 साल बाद दोनों अपने पहले बच्चे का वेलकम करने जा रहे हैं.

मां बनने वाली हैं एक्ट्रेस कश्मीरा ईरानी, 40 की उम्र में दी गुड न्यूज

कश्मीरा ईरानी का करियर
कश्मीरा ने महज 17 साल की उम्र में अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई का रुख किया था. उन्होंने गूगल, टाटा स्काई, और नेरोलैक्स जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए कई एड में काम किया है. कश्मीरा को असली पहचान साल 2007-2008 में आए टीवी शो 'अंबर धारा' से मिली.  

इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी कदम रखा. वो  साल 2017 में आई फिल्मों 'रंगून'  और सलमान खान की फिल्म 'टाइगर जिंदा है' में नजर आईं. हाल ही में उन्हें मैं वापस आऊंगा फिल्म में देखा गया था.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 31 Aug 2026 11:32 AM (IST)
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