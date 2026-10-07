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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'किसी बॉयफ्रेंड ने फाइनेंस नहीं किया...' कश्मीरा शाह ने गोविंदा की को-स्टार कोमल रानी पर कसा तंज?

'किसी बॉयफ्रेंड ने फाइनेंस नहीं किया...' कश्मीरा शाह ने गोविंदा की को-स्टार कोमल रानी पर कसा तंज?

कश्मीरा शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो गोविंदा की को-स्टार कोमल रानी पर तंज कसती नजर आ रही हैं. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 07 Oct 2026 10:26 AM (IST)
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कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की पत्नी और एक्ट्रेस कश्मीरा शाह अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. अब वो एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. दरअसल, कश्मीरा शाह को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात की और इसी दौरान गोविंदा की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार पर तंज कसती नजर आईं.

कश्मीरा शाह को 6 अक्टूबर को मुंबई एयरपोर्ट पर पैपराजी ने स्पॉट किया. इस दौरान उनसे उनके ट्रैवल प्लान के बारे में पूछा गया. कश्मीरा ने बताया कि वो अपने एक नए प्रोजेक्ट के लिए ग्रीस जा रही हैं. इस प्रोजेक्ट में वो एक्टिंग के साथ-साथ डायरेक्शन की जिम्मेदारी भी संभालेंगी.

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कश्मीरा शाह ने क्या कहा?

अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए कश्मीरा ने कहा, 'ये एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, ना मेरे पति ने फाइनेंस किया, ना किसी बॉयफ्रेंड ने. हम बाहर की फिल्म करते हैं भाई, घर की नहीं करते.' ये कहते हुए कश्मीरा हंसने लगीं. 

कश्मीरा शाह ने गोविंदा की को-स्टार पर कसा तंज?

कश्मीरा शाह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनके "किसी बॉयफ्रेंड ने फाइनेंस नहीं किया" वाले कमेंट को गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड और को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, कश्मीरा ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया है.

 
 
 
 
 
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दरअसल, पिछले कुछ समय से गोविंदा और कोमल रानी के रिश्ते को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया है. हाल ही में दोनों लालबागचा राजा के दर्शन करने भी साथ पहुंचे थे. इस दौरान कोमल रानी की मांग में लाल सिंदूर नजर आया था. वहीं, उसी दिन गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी अलग से लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंची थीं.

गोविंदा ने कोमल संग अफेयर पर कही थी ये बात

गोविंदा और कोमल रानी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच एक्टर ने इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. ANI को दिए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था कि अगर उनका कोमल रानी के साथ अफेयर भी है, तो ये किसी के लिए चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए. वहीं, सुनीता आहूजा भी हाल ही में गोविंदा को लेकर बात कर चुकी हैं. उन्होंने कहा था कि गोविंदा जहां रहें, खुश रहें. गोविंदा और सुनीता की शादीशुदा जिंदगी को लेकर भी पिछले कुछ समय से कई तरह की खबरें सामने आती रही हैं. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 07 Oct 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Kashmera Shah Govinda
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