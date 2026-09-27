गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हमें कातिल कह रहे हैं...', गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड पर भड़कीं बहू कश्मीरा शाह

'हमें कातिल कह रहे हैं...', गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड पर भड़कीं बहू कश्मीरा शाह

गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी ने पोस्ट शेयर कर सुनीता पर गोविंदा को मारने का आरोप लगाया था. इसी बीच बहू कश्मीरा शाह मामी सुनीता के सपोर्ट में आईं और करारा जवाब दिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 27 Sep 2026 09:21 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. एक्टर का नाम लगातार एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ जोड़ा जा रहा है. इसी बीच सुनीता आहूजा के साथ भी अनबन रिश्ते के चर्चे खूब हैं. बीते दिनों ही कमल रानी ने सुनीता का बिना नाम लिए उन पर पति को जान से मारने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बहू कश्मीरा शाह ने गुस्सा जाहिर किया है.

दरअसल, सुनीता ने एक वीडियो में कहा था कि उनका घर बेवजह टूट रहा है. इसी के बाद कोमल रानी की एक पोस्ट सामने आई थी, जिसमें उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिखा था लेकिन कहा था, 'जिसका घर पहले से टूटा हो उसे कोई और क्या तोड़ेगा.' साथ ही उन्होंने पति को जान से मारने का आरोप बिना नाम लिए लगाया था लेकिन इसे सुनीता से जोड़ा जा रहा था.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'हनुमान अंश' 300 Cr के पार, जानें 8 बजे तक का 'द वन'-'हनुमान अंश' का संडे कलेक्शन
'हनुमान अंश' 300 Cr के पार, जानें 8 बजे तक का 'द वन'-'हनुमान अंश' का संडे कलेक्शन
बॉलीवुड
'द पैराडाइज' का रविवार को ऐसा रहा हाल, 8.30 बजे तक 88 करोड़ पार कलेक्शन
'द पैराडाइज' का रविवार को ऐसा रहा हाल, 8.30 बजे तक 88 करोड़ पार कलेक्शन
बॉलीवुड
'द वन' ने ओपनिंग वीकेंड में की बंपर कमाई, 2026 की 18 बड़ी फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
'द वन' ने ओपनिंग वीकेंड में की बंपर कमाई, 2026 की 18 बड़ी फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
बॉलीवुड
लता मंगेशकर को याद कर भावुक हुईं पूनम ढिल्लों, बोलीं- उनके बिना अधूरी है इंडस्ट्री
लता मंगेशकर को याद कर भावुक हुईं पूनम ढिल्लों, बोलीं- उनके बिना अधूरी है इंडस्ट्री

सुनीता के सपोर्ट में आईं बहू कश्मीरा शाह

वहीं, गोविंदा की कथित गर्लफ्रेंड कोमल को कश्मीरा शाह ने मुंहतोड़ जवाब दिया और जाहिर किया कि उन्होंने मामी सुनीता को सपोर्ट किया. कश्मीरा ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मेरे करियर को 30 साल हो गए और 50 फिल्मों में काम करने के बावजूद भी मेरे किसी को-स्टार को मेरी पर्सनल लाइफ या भावनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था. मैंने सिर्फ एक ही इंसान को बताया, जो मेरे पति कृष्णा अभिषेक हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kashmera Shah (@kashmera1)

यह भी पढ़ें: 'द पैराडाइज' ने ओपनिंग वीकेंड में गाड़े झंडे, 'आवारापन 2' समेत 6 हिंदी फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

'मर्डरर' कहने पर भड़कीं कश्मीरा शाह

कश्मीरा शाह ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, 'मैंने काम की जगह पर भी कभी ऐसे रिश्ते के बारे में नहीं सुना, जहां पर कोई साथ का काम करने वाला इतनी पर्सनल चीजें जानता हो. मैं जानती हूं कि मैं एक मजबूत महिला हूं. मैंने मजबूर महिलाओं वाले परिवार में शादी की है. अक्सर हमें बदतमीज, घमंडी, हावी होने वाली, फोकस्ड या मतलबी कहा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने परिवार का ध्यान रखती हैं. लेकिन ये पहली बार है जब हमें कातिल कहा जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: सलमान खान ने ट्रोल्स को फिर दिया जवाब, फटे जूतों में होस्ट किया वीकेंड का वार

अगर हर मां, पत्नी, बहन, बुआ/मौसी और उनके कुत्तों को उस एक आदी की रक्षा करने के लिए कातिल कहा जाता है, जिसे वो प्यार करती हैं. चाहे वो फादर हो, हसबैंड, भाई या कुत्ता हो...ठीक है. मुझे गर्व है कि आप ऐसी महिला हैं सुनीता आहूजा और मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी.'

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 27 Sep 2026 09:21 PM (IST)
Tags :
Kashmera Shah Govinda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'हनुमान अंश' 300 Cr के पार, जानें 8 बजे तक का 'द वन'-'हनुमान अंश' का संडे कलेक्शन
'हनुमान अंश' 300 Cr के पार, जानें 8 बजे तक का 'द वन'-'हनुमान अंश' का संडे कलेक्शन
बॉलीवुड
'द पैराडाइज' का रविवार को ऐसा रहा हाल, 8.30 बजे तक 88 करोड़ पार कलेक्शन
'द पैराडाइज' का रविवार को ऐसा रहा हाल, 8.30 बजे तक 88 करोड़ पार कलेक्शन
बॉलीवुड
'द वन' ने ओपनिंग वीकेंड में की बंपर कमाई, 2026 की 18 बड़ी फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
'द वन' ने ओपनिंग वीकेंड में की बंपर कमाई, 2026 की 18 बड़ी फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
बॉलीवुड
लता मंगेशकर को याद कर भावुक हुईं पूनम ढिल्लों, बोलीं- उनके बिना अधूरी है इंडस्ट्री
लता मंगेशकर को याद कर भावुक हुईं पूनम ढिल्लों, बोलीं- उनके बिना अधूरी है इंडस्ट्री
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: Kabir संग भागी Maira, खुद को कोसते हुए टूट कर बिखरे Abhira-Armaan!
Bollywood News: MrBeast के साथ ‘रामायण’ के प्रमोशन पर क्यों उठे सवाल? (27.09.26)
Rise & Fall 2: Virender Sehwag ने Hosting Debut, Cricket और नए Reality Show पर की बात
Bigg Boss 20: Rhiti Tiwari के ₹25 हजार Pocket Money Claim पर Ekam Bawa के सवाल
Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan की शादी का राज, एक बातचीत में तय हो गया था रिश्ता
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नितिन नवीन की बंगाल BJP सांसद-विधायकों संग बैठक, किन मुद्दों पर हुई बात?
नितिन नवीन की बंगाल BJP सांसद-विधायकों संग बैठक, किन मुद्दों पर हुई बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CEC विवाद पर 30 सितंबर को INDIA गठबंधन की अहम बैठक, अखिलेश यादव क्या बोले?
CEC विवाद पर 30 सितंबर को INDIA गठबंधन की अहम बैठक, अखिलेश यादव क्या बोले?
क्रिकेट
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
ओटीटी
मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' की OTT रिलीज कंफर्म, कमाया था 991% प्रॉफिट
मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' की OTT रिलीज कंफर्म, कमाया था 991% प्रॉफिट
इंडिया
‘मुझे समुद्र में तैरना...’, EC विवाद के बीच राहुल गांधी का क्रिप्टिक पोस्ट
‘मुझे समुद्र में तैरना...’, EC विवाद के बीच राहुल गांधी का क्रिप्टिक पोस्ट
इंडिया
विपक्ष के भारी विरोध के बाद बैकफुट पर विजय सरकार! वापस लिया ये बड़ा फैसला
विपक्ष के भारी विरोध के बाद बैकफुट पर विजय सरकार! वापस लिया ये बड़ा फैसला
टेक्नोलॉजी
चीनी Smartphone Brands में कौन है सबसे दमदार? जानें किसके फोन हैं सबसे बेस्ट!
चीनी Smartphone Brands में कौन है सबसे दमदार? जानें किसके फोन हैं सबसे बेस्ट!
ट्रेंडिंग
अच्छा काम बना गुनाह! बॉस ने रोकी 30% हाइक वाली प्रमोशन, दर्द वायरल
अच्छा काम बना गुनाह! बॉस ने रोकी 30% हाइक वाली प्रमोशन, दर्द वायरल
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget