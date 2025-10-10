बॉलीवुड सेलेब्स ने धूमधाम से करवा चौथ का त्योहार मनाया है. कई एक्ट्रेसेस ने अपने-अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज व्रत रखा. परिणीति चोपड़ा ने प्रेग्नेंसी में भी पति राघव चड्ढा के लिए करवा चौथ का उपवास किया. वहीं शिल्पा शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा से लेकर मीरा कपूर तक ने अपने करवा चौथ सेलिब्रेशन की झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

परिणीति चोपड़ा पहली बार प्रेग्नेंट हैं और इस बीच उन्होंने करवा चौथ मनाया है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपने पति राघव चड्ढा के साथ व्रत खोलते और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं. एक फोटो में वो पति को छन्नी से देख रही हैं तो दूसरी में राघव एक्ट्रेस की मेहंदी निहार रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by @parineetichopra



पति को कहा- 'मेरा चांद'

परिणीति ने अपनी कस्टमाइज्ड जूतियों की भी एक फोटो शेयर की है जिसमें उनके और उनके पति के नाम का पहला अक्षर (P-R) लिखा है. तस्वीरों के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'मेरा चांद, मेरी मोहब्बत. हैप्पी करवा चौथ.'

प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा ने विदेश में करवा चौथ मनाया है. एक्ट्रेस ने सिर पर लाल दुपट्टा ओढ़े और हाथों में लाल चूड़ियां पहने पति निक जोनस के साथ फोटोज शेयर की हैं. कैप्शन में प्रियंका ने लिखा- 'सरप्राइज!! पापा करवाचौथ पर घर आए. हर साल जब वो मेरे साथ करवाचौथ मनाने के लिए घर आते हैं, तो मेरी सास मुझे एक दिन पहले सरगी भेजती हैं और मेरी मां मेरा व्रत खुलवाने के लिए विकास खन्ना के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना लाती हैं. मेरा यही तो सपना था. मेरा सच्चा चांद बनने के लिए शुक्रिया. लव यू फोरेवर निक जोनस.'

सोनाक्षी सिन्हा

सोनाक्षी सिन्हा ने भी पति जहीर इकबाल के साथ करवा चौथ मनाया. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो पोस्ट की जिसमें वो लाल रंग का सूट पहने बेहद खूबसूरत लग रही थीं. हाथों में लाल चूड़ियां, माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर लगाकर उन्होंने अपना लुक पूरा किया था.

शिल्पा शेट्टी

शिल्पा शेट्टी ने हर बार की तरह इस साल भी अनिल कपूर के घर पर करवा चौथ मनाया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसका एक वीडियो शेयर किया है और साथ ही राज कुंद्रा संग पैपराजी को खूब पोज भी दिए.

View this post on Instagram A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty)



मीरा कपूर

मीरा कपूर ने भी अनिल कपूर के घर पर करवा चौथ सेलिब्रेट किया. एक्ट्रेस इस दौरान रेड कलर के साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं. फोटोज शेयर करते हुए उन्होंने सभी को करवा चौथ विश किया.

रकुलप्रीत सिंह

रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने भी करवाचौथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. ऑरेंज कलर की साड़ी पहने एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही थीं तो वहीं ऑफ व्हाइट शेरवानी में जैकी खूब जच रहे थे. दोनों को पूजा की थाल लिए पोज देते देखा जा सकता है.

View this post on Instagram A post shared by Rakul Singh (@rakulpreet)



गीता बसरा

गीता बसरा ने भी अनिल कपूर के घर पर करवा चौथ सेलिब्रेट किया. रेड कलर की साटिन साड़ी पहने एक्ट्रेस काफी खूबसूरत दिख रही थीं. अपने लुक को उन्होंने मैचिंग जूलरी के साथ पूरा किया था.