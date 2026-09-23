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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'चंदू नहीं, चैंपियन हूं मैं...', नेशनल अवॉर्ड मिलने पर इमोशनल हुए कार्तिक आर्यन

'चंदू नहीं, चैंपियन हूं मैं...', नेशनल अवॉर्ड मिलने पर इमोशनल हुए कार्तिक आर्यन

फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला है. ये सम्मान मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसके साथ दिल को छू लेने वाला नोट लिखा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 23 Sep 2026 06:34 AM (IST)
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छोटे शहर से निकलकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले कार्तिक आर्यन ने आखिरकार वो मुकाम हासिल कर लिया, जिसका सपना उन्होंने कभी ग्वालियर में रहते हुए देखा था. फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये सम्मान मिलने के बाद कार्तिक ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट शेयर किया और अपने अब तक के सफर को याद किया.

कार्तिक आर्यन ने शेयर किया इमोशनल वीडियो
कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अवॉर्ड लेते हुए वीडियो शेयर किया है. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'ग्वालियर के उस 'मम्माज बॉय' को प्यार और मुस्कान के साथ याद कर रहा हूं, जिसने ऐसे माहौल में भी एक्टर बनने का सपना देखने की हिम्मत की, जहां लोग ऐसे सपनों पर हंसकर आगे बढ़ जाते हैं. आखिरकार मैंने वो पल देखा और जिया. उत्साह और घबराहट से अभी भी सुन्न हूं.'

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कबीर खान और साजिद नाडियाडवाला का जताया आभार
कार्तिक ने आगे लिखा 'एक छोटे शहर के लड़के का सपना. देश के हर एक्टर का सपना. बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड. चंदू नहीं, चैंपियन हूं मैं. मैं कबीर सर और साजिद सर का हमेशा आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे बड़े पर्दे पर भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड चैंपियन- मुरलीकांत पेटकर सर का किरदार निभाने की जिम्मेदारी सौंपी. ये सफर बहुत दर्दनाक था, लेकिन इसका नतीजा रसमलाई जितना ही मीठा है. मैं एक ही समय में विनम्र और भावुक महसूस कर रहा हूं.'

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'ये तो बस एक शुरुआत है...'
कार्तिक लिखते हैं, 'इस लंबे सफर में मेरे साथ हमेशा रहने वाले साथी थे, खुद पर मेरा भरोसा, मेरी ताकत, मेरे माता-पिता का आशीर्वाद और मेरी टीम. जो मेरे काम को आसान बनाने के लिए दिन-रात मेहनत करती है. इस नामुमकिन सफर का हिस्सा बनने वाले सभी लोगों का शुक्रिया. मैं अपने इस सबसे बड़े सम्मान को देश के हर पैरालंपियन और उन सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा जो नामुमकिन सपने देखने की हिम्मत करते हैं और कभी हार नहीं मानते. आखिर में, मैं यही मानना और कहना चाहूंगा कि ये तो बस एक शुरुआत है.' 

चंदू नहीं, चैंपियन हूं मैं...', नेशनल अवॉर्ड मिलने पर इमोशनल हुए कार्तिक आर्यन

ओटीटी पर कहां देखें 'चंदू चैंपियन'
'चंदू चैंपियन' भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी पर आधारित है. इसमें कार्तिक आर्यन ने मुरलीकांत का किरदार निभाया था. इस रोल के लिए उन्होंने अपने लुक और फिजीक पर काफी मेहनत की थी. कबीर खान के निर्देशन में बनी ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 23 Sep 2026 06:34 AM (IST)
Tags :
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