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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनेशनल अवॉर्ड जीतकर लंदन लौटे कार्तिक आर्यन, 'कैप्टन इंडिया' टीम ने केक काटकर मनाया जश्न

नेशनल अवॉर्ड जीतकर लंदन लौटे कार्तिक आर्यन, 'कैप्टन इंडिया' टीम ने केक काटकर मनाया जश्न

नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद कार्तिक आर्यन लंदन में ‘कैप्टन इंडिया’ की शूटिंग के लिए लौट आए हैं. उनकी वापसी पर फिल्म की टीम ने केक काटकर उनकी जीत की खुशी मनाई और उनका स्वागत किया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 27 Sep 2026 12:09 PM (IST)
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72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में फिल्म ‘चंदू चैंपियन’ के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद कार्तिक आर्यन ने लंदन में अपनी फिल्म 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी है. सेट पर लौटते ही फिल्म की टीम ने कार्तिक का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी जीत की खुशी में केक काटकर जश्न मनाया.

इस खास मौके की झलक 'बावेजा स्टूडियोज' ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. पोस्ट के साथ टीम ने लिखा, 'वेलकम बैक कैप्टन कार्तिक आर्यन. टीम कैप्टन इंडिया आपको दोबारा सेट पर पाकर बहुत गर्व महसूस कर रही है और हम आपकी इस उपलब्धि का जश्न मनाना बंद नहीं कर पा रहे हैं.'

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टीम ने आगे लिखा, 'एक नेशनल अवॉर्ड विजेता निर्देशक के साथ काम करने के बाद अब हमारे साथ एक नेशनल अवॉर्ड विजेता अभिनेता भी है.'

 
 
 
 
 
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लंबे समय से बन रही है फिल्म

'कैप्टन इंडिया' को पहली बार 2021 में अनाउंस किया गया था. उस समय फिल्म का निर्देशन हंसल मेहता करने वाले थे, लेकिन बाद में शिमित अमीन फिल्म के निर्देशक बने . इस बदलाव के बाद फिल्म अब लंदन में शूट हो रही है.

शिमित अमीन 'चक दे! इंडिया' और 'रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. 'कैप्टन इंडिया' के साथ शिमित अमीन लंबे समय बाद फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं.  

फिल्म में कार्तिक की मुख्य भूमिका

'कैप्टन इंडिया' एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी भारत के एक बड़े रेस्क्यू मिशन से प्रेरित बताई गई है. इसमें कार्तिक आर्यन एक पायलट की भूमिका में नजर आएंगे, जो युद्ध से जूझ रहे देश के लोगों को निकालने के मिशन का हिस्सा बनता है.

फिल्म 'कैप्टन इंडिया' का निर्देशन शिमित अमीन कर रहे हैं. फिल्म में कार्तिक आर्यन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. इसका निर्माण टी-सीरीज, बावेजा स्टूडियोज और डोपामाइन स्टूडियोज मिलकर कर रहे हैं.फिल्म 13 अगस्त 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

फिलहाल नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद कार्तिक फिल्म के लंदन शेड्यूल की शूटिंग में व्यस्त हो गए हैं. उनकी इस उपलब्धि पर पूरी टीम में जश्न का माहौल है.

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Published at : 27 Sep 2026 12:09 PM (IST)
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Kartik Aaryan
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