Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकार्तिक आर्यन ने किया ‘पहला प्यार दूसरी बार’ को सपोर्ट, पोस्ट में लिखा- 'करियर की शुरुआत आ गई याद'

कार्तिक आर्यन ने किया ‘पहला प्यार दूसरी बार’ को सपोर्ट, पोस्ट में लिखा- 'करियर की शुरुआत आ गई याद'

कार्तिक आर्यन ने लव रंजन की फिल्म ‘पहला प्यार दूसरी बार’ की तारीफ करते हुए अपने डेब्यू की यादें ताजा कीं और पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए फिल्म की सफलता की कामना की.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 24 Oct 2026 12:52 PM (IST)
Preferred Sources

लव फिल्म्स की नई रोमांटिक कॉमेडी आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और दर्शकों से इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं, कार्तिक आर्यन ने अपने मेंटर का साथ देते हुए पुराने दिनों को याद ताजा की है.अनुज सैनी द्वारा डायरेक्टेड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पहला प्यार दूसरी बार को लव रंजन और अंकुर गर्ग द्वारा को-प्रोड्यूस किया गया है.

नए चेहरों के साथ आई फिल्म
 बता दें कि इस फिल्म के साथ मेकर्स अलीशा चोपड़ा, स्पर्श वालिया, साक्षी वैद्य, कुणाल वैद्य, सरगुन कौर लूथरा और तुषार छिब्बर के जरिए नए चेहरों को लॉन्च कर रहे हैं.  यह चेहरे फिल्म में करीबी दोस्तों के एक ग्रुप को पेश करते हैं जो जिंदगी, रिलेशनशिप में आने वाली परेशानियों और स्कूल के रीयूनियन के बीच अपनी राह तलाश रहे होते हैं. फिल्म की ओपनिंग को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला है और वे सभी इसमें मौजूद यंग एनर्जी और दिल छू लेने वाले म्यूजिक की खूब सराहना कर रहे हैं.  यह फिल्म हर एक उस इंसान की सही नब्ज को छू रही हैं जिसे पहले प्यार के जादू और पुरानी यादों पर यकीन है. 

Box Office: नई रिलीज 'उड़ता तीर' पर भारी पड़ी 'जेलर 2', लाखों में सिमटी 'प्रहार'-'नई नवेली', जानें-'दृश्यम 3' का फ्राइडे कलेक्शन

कार्तिक आर्यन ने किया सपोर्ट
पॉजिटिव वार्ड ऑफ माउथ और बॉक्स ऑफिस ओपनिंग के बीच फिल्म को खास तरीके से पुराने दिनों की याद ताजा करते हुए एक बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक से सराहना मिली है. दरअसल, कार्तिक आर्यन ने अपने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला नोट शेयर करते हुए टीम के लिए चीयर किया, साथ ही उन्होंने उस पल को भी याद किया जहां से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी. ऐसे में, फिल्म के पोस्टर को अपने हैंडल पर शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा है, "ये मुझे वापस मेरे करियर के शुरुआत में लेकर जाता है. बेस्ट ऑफ लक लव सर. और पूरी टीम को @luv_films"


कार्तिक आर्यन ने किया ‘पहला प्यार दूसरी बार’ को सपोर्ट, पोस्ट में लिखा- 'करियर की शुरुआत आ गई याद

'प्यार का पंचनामा' से जुड़ी यादें

मूवी लवर्स के लिए कार्तिक आर्यन का यह शाउटआउट किसी फुल सर्कल मोमेंट से कम नहीं है. फिल्म के फैंस को याद होगा कि साल 2011 में कल्ट क्लासिक रॉम-कॉम प्यार का पंचनामा जिसे लव रंजन ने डायरेक्ट किया है, उसके साथ कार्तिक आर्यन ने सिल्वर स्क्रीन पर अपना एक्टिंग डेब्यू किया था.

इस फिल्म ने देखते ही देखते दोस्ती पर बनने वाली कॉमेडी फिल्मों का अंदाज ही बदल दिया, जबकि कहना गलत नहीं होगा कि कार्तिक आर्यन को रातोंरात सुपरस्टार बना दिया. अब जब कार्तिक अपने मेंटर और लव फिल्म्स की पूरी टीम का हौसला बढ़ाते देखे जा रहे हैं, जो नए चेहरों को मौका दे रही है, तो इससे 'पहला प्यार दूसरी बार' की सिनेमाघरों में रिलीज और भी खास बन गई.

फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों से मिल रहे समर्थन से दर्शकों से मिल रहे शानदार रिएक्शन और लव रंजन के OG स्टार्स से मिली खास तारीफ के बाद 'पहला प्यार दूसरी बार' इस वीकेंड जरूर देखी जाने वाली अच्छी और एंटरटेनिंग फिल्म बनती नजर आ रही है.

‘कोई आपका करियर नहीं छीन सकता’, तनुश्री दत्ता के दावों पर हेतल यादव की दो टूक

और पढ़ें
Published at : 24 Oct 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
Kartik Aaryan Pehla Pyaar Doosri Baar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Box Office Verdict: 2026 की 'सुपर डुपर हिट' फिल्में कौन सी हैं? देखें लिस्ट
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड: 2026 में सिर्फ 5 फिल्में हईं सुपर डुपर हिट, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
Tiger Shroff Firing Case: फोन कॉल और मैसेज के जरिए शूटर्स को मिल रहे थे निर्देश, टीवी न्यूज पर भी रखी जा रही थी नजर
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: फोन कॉल और मैसेज के जरिए शूटर्स को मिल रहे थे निर्देश
बॉलीवुड
रजनीकांत की 'जेलर 2' की दुनियाभर में तबाही, 9वें दिन 'सुल्तान'-'सालार' को चटाई धूल, बनाया इतना बड़ा रिकॉर्ड
'जेलर 2' की दुनियाभर में तबाही, 9वें दिन 'सुल्तान'-'सालार' को चटाई धूल
बॉलीवुड
6 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका, Aliens और Terminator 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी Godzilla Minus Zero?
6 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका, 'गॉडजिला माइनस जीरो' तोड़ पाएगी इन दो फिल्मों का रिकॉर्ड?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में करवट बदलते गुजरी श्रद्धा दुबे की रात, नाश्ते में मिला मीठा दलिया और चाय
जेल में करवट बदलते गुजरी श्रद्धा दुबे की रात, नाश्ते में मिला मीठा दलिया और चाय
इंडिया
'हिमवीरों ने वीरता से...', PM मोदी ITBP के स्थापना दिवस पर जवानों को दी बधाई
'हिमवीरों ने वीरता से...', PM मोदी ITBP के स्थापना दिवस पर जवानों को दी बधाई
क्रिकेट
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
बॉलीवुड
'फौजी' का धांसू टीजर आउट, प्रभास का लुक उड़ा देगा होश, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म?
'फौजी' का धांसू टीजर आउट, विद्रोही सैनिक के दमदार अवतार में दिखे प्रभास
इंडिया
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
विश्व
आतंकवाद के खिलाफ इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, 2 सैनिकों की मौत के बाद एक्शन में नेतन्याहू
आतंकवाद के खिलाफ इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, 2 सैनिकों की मौत के बाद एक्शन में नेतन्याहू
एग्रीकल्चर
किसानों के खाते में सीधे आ सकती है खाद सब्सिडी? ICRIER ने दिया सुझाव
किसानों के खाते में सीधे आ सकती है खाद सब्सिडी? ICRIER ने दिया सुझाव
Parenting
Bedwetting In Children: रात में बिस्तर गीला करता है बच्चा? डांटने के बजाय समझें 5 कारण
रात में बिस्तर गीला करता है बच्चा? डांटने के बजाय समझें 5 कारण
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget