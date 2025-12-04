हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबहन कृतिका की हल्दी सेरेमनी में कार्तिक आर्यन ने मचाया धमाल, जमकर किया डांस, खास टैटू भी किया फ्लॉन्ट

बहन कृतिका की हल्दी सेरेमनी में कार्तिक आर्यन ने मचाया धमाल, जमकर किया डांस, खास टैटू भी किया फ्लॉन्ट

Kartik Aaryan Sister Kritika Haldi Pics: कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. फिलहाल उनकी हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 04 Dec 2025 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

कार्तिक आर्यन के घर में इन दिनों खुशियों का माहौल है. दरअसल एक्टर की बहन कृतिका तिवारी की शादी जो है. फिलहाल कृतिका की शादी की रस्में जोरों-शोरों से हो रही हैं और इसी के साथ बहन के प्री वेडिंग फंक्शन में कार्तिक आर्यन भी खूब धमाल मचा रहे हैं. अपनी अपकमिंग फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के प्रमोशन की वजह से बिजी शेड्यूल होने के बावजूद, एक्टर अपनी बहन के शादी के फंक्शन को खूब एंजॉय कर रहे हैं. वहीं अब कृतिका की हल्दी फंक्शन की तस्वीरें और वीडियो आ गए हैं जिनमें कार्तिक आर्यन खूब धूम मचाते दिख रहे हैं. साथ ही एक्टर अपनी बहन के नाम का टैटू फ्लॉन्ट करते भी दिख रहे हैं.  

कार्तिक आर्यन ने  बहन के हल्दी फंक्शन में किया खूब डांस
कार्तिन आर्यन की बहन की हल्दी फंक्शन की तस्वीरें और वीडियो खूब मस्ती और धमाल से भरी हुई हैं. एक्टर अपनी बहन कृतिका के हल्दी फंक्शन की तस्वीरें अपने इंस्टा अकांउंट पर शेयर की हैं. येलो कलर का अट्रैक्टिव कुर्ता पहने हुए कार्तिक खुशी से नाचते हुए, अपनी बहन पर फूलों की पंखुड़ियाँ बिखेरते हुए और सलमान खान के हिट गाने 'जीने के हैं चार दिन' पर अपने दोस्तों के साथ कदम मिलाते हुए नजर आए.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan)

जश्न के माहौल को और बढ़ाते हुए, कार्तिक ढोल पर भी चढ़ गए और खूब धमाल मचाया. एक तस्वीर में एक्टर येलो कुर्ता और व्हाइट पायजमा के साथ ब्लैक सनग्लासेस लगाए अपनै डैशिंग लुक भी फ्लॉन्ट करते दिखे.


बहन कृतिका की हल्दी सेरेमनी में कार्तिक आर्यन ने मचाया धमाल, जमकर किया डांस, खास टैटू भी किया फ्लॉन्ट

वहीं कार्तिक ने इस दौरान अपनी बहन के लिए अपना प्यार भी दिखाया. दरअसल एक्टर ने  अपनी कलाई पर हाथ से बना 'टिक्की' टैटू खूब फ्लॉन्ट किया. ये बात फैंस के दिलों को छू गई है.


बहन कृतिका की हल्दी सेरेमनी में कार्तिक आर्यन ने मचाया धमाल, जमकर किया डांस, खास टैटू भी किया फ्लॉन्ट

प्री-वेडिंग बैश के वीडियो वायरल

प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के एक वायरल क्लिप में कार्तिक 'बंटी और बबली' के सदाबहार गाने 'कजरा रे' पर थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. उनके फैन पेजों द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो ने इंटरनेट पर तेज़ी से तहलका मचा दिया. एक और वायरल वीडियो में कार्तिक अपनी बहन को प्यार से हल्दी लगाते और फूलों की पंखुड़ियाँ फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके माता-पिता और उनकी करीबी दोस्त भी मौजूद हैं, परिवार इस खुशी के जश्न के लिए ग्वालियर में इकट्ठा हुआ है, जहां शादी गुरुवार, 4 दिसंबर को होनी है. फिलहाल कार्तिक के होने वाले जीजू के बारे में ज्यादा जानकारी प्राइवेट ही रखी गई है.

कार्तिक आर्यन वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो, कार्तिक आर्यन अपनी अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' से एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं. इस फिल्म में वे अनन्या पांडे के साथ नजर आएंगे. हाल ही में फिल्म का टीज़र रिलीज़ हुआ था, जिसने दर्शकों के बीच धूम मचा दी है. समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित और करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस बैनर तले निर्मित, यह फिल्म इस क्रिसमस पर एक ग्रैंड रिलीज़ के लिए तैयार है.

 

और पढ़ें
Published at : 04 Dec 2025 01:18 PM (IST)
Tags :
Kartik Aaryan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से किया किनारा? पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान
यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से किया किनारा? पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान
इंडिया
Putin India Visit Live: भारत के लिए रवाना हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राजधानी दिल्ली बनी किले जैसी, 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
Live: भारत के लिए रवाना हुए व्लादिमीर पुतिन, राजधानी दिल्ली बनी किले जैसी, 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Aequs Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
Putin India Visit: क्या पुतिन का भारत दौरा बनेगा गेमचेंजर ? | Russia
Delhi Pollution 2025: 'मेरे जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए प्रदूषण एक समस्या है' | abp #shorts
Gustaakh Ishq Interview: किन 4 Legends के साथ काम करने को Vihay Varma ने बोला चार धाम?
Delhi Pollution 2025: विपक्षी दलों ने Delhi प्रदूषण पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया #abpshorts
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
इतना सस्ता है रशियन रूबल.... डॉलर के मुकाबले भारत में कितनी है रूसी करेंसी की कीमत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से किया किनारा? पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान
यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से किया किनारा? पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान
इंडिया
Putin India Visit Live: भारत के लिए रवाना हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राजधानी दिल्ली बनी किले जैसी, 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
Live: भारत के लिए रवाना हुए व्लादिमीर पुतिन, राजधानी दिल्ली बनी किले जैसी, 5-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
टेलीविजन
कब तक चलेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा? प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने किया रिएक्ट
कब तक चलेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा? प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने किया रिएक्ट
न्यूज़
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
यूटिलिटी
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
ट्रेंडिंग
केक बना ‘बम’, मोमबत्ती जलते ही हुआ जोरदार धमाका, वायरल हुआ खतरनाक मजाक का वीडियो
केक बना ‘बम’, मोमबत्ती जलते ही हुआ जोरदार धमाका, वायरल हुआ खतरनाक मजाक का वीडियो
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget