कार्तिक आर्यन के पेरेंट्स बने करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक, मुंबई में खरीदा इतना महंगा प्लॉट

कार्तिक आर्यन के पेरेंट्स ने मुंबई के प्रीमियम एरिया में एक महंगा प्लॉट खरीदा है. इसके पहले भी सितंबर के महीने में एक्टर के पेरेंट्स ने उनके साथ मिलकर एक ऑफिस स्पेस खरीदा था.

कार्तिक आर्यन के माता–पिता माला तिवारी और पिता मनीष तिवारी ने नया कमर्शियल स्पेस खरीदा है. इसके साथ उन्होंने रियल एस्टेट की दुनिया में अपना पहला कदम भी रख लिया है. कार्तिक आर्यन के माता–पिता ने मुंबई के विले पार्ले एरिया में कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी है.

कितनी है प्रॉपर्टी की कीमत?

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रॉपर्टी की कीमत 10.83 करोड़ रुपए बताई जा रही है. इसकी खासियत ये है कि यहां ऑफिस यूनिट के साथ दो पार्किंग स्लॉट भी है. इस प्रॉपर्टी को अभिनेता के पेरेंट्स ने नोटन हाउस प्राइवेटेड लिमिटेड से खरीदा था और इसकी रजिस्ट्री उन्होंने 27 नवंबर को कराई थी.





कार्तिक आर्यन की फैमिली और उनके प्रॉपर्टीज

बता दें, कार्तिक आर्यन की मम्मी माला तिवारी पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट और उनके पिता मनीष तिवारी पीडियाट्रिशियन हैं. अभिनेता की बहन कृतिका तिवारी भी पेशे से डॉक्टर हैं. अपने प्रोफेशन के अलावा धीरे–धीरे कार्तिक आर्यन के पेरेंट्स की रुचि रियल एस्टेट में भी बढ़ती जा रही है. इसके पहले भी उन्होंने सितंबर के महीने में मुंबई के वेस्ट अंधेरी इलाके मेक 13 करोड़ रुपए का ऑफिस स्पेस खरीदा था. इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक तिवारी कपल ने मुंबई के अलीबाग एरिया में 2 करोड़ रुपए की एक प्लॉट भी अपने नाम करवाई थी.

कार्तिक आर्यन की प्रोफेशनल लाइफ

कार्तिक आर्यन अब बॉलीवुड के नामी हस्तियों में से एक हैं. उन्होंने 2011 में 'प्यार का पंचनामा' से अपना डेब्यू किया और लगातार फैंस को इंप्रेस करने की कोशिश में लगे रहते हैं. अब उनकी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में वो अनन्या पांडे के साथ नजर आएंगे. साथ ही श्रीलीला के साथ भी उनकी अनटाइटल्ड फिल्म को लेकर चर्चा जारी है