महान संत नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है. करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 450 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर सबको हैरान कर दिया है.

फिल्म की इस बड़ी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मेकर्स ने मुंबई के जुहू स्थित इस्कॉन मंदिर में एक खास सक्सेस पार्टी का आयोजन किया. इस खास मौके पर बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन भी शामिल हुए. पार्टी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें जश्न की झलक देखने को मिल रही है.

कार्तिक आर्यन ने टीम के साथ मनाया जश्न

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कार्तिक आर्यन इस्कॉन मंदिर पहुंचते और फिल्म की टीम के साथ मुलाकात करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान एक्टर काफी खुश दिखाई दिए. बताया जा रहा है कि उन्होंने कार्यक्रम में भजन गाने के साथ-साथ आरती में भी हिस्सा लिया. वहीं, एक वीडियो में कार्यक्रम के होस्ट कार्तिक से बॉलीवुड में भी इस तरह की सक्सेस पार्टी आयोजित करने की अपील करते दिख रहे हैं.

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इस्कॉन मंदिर में रखी गई खास सक्सेस पार्टी

आमतौर पर फिल्मों की सफलता का जश्न बड़े होटलों या आलीशान रेस्टोरेंट में मनाया जाता है, लेकिन 'हनुमान अंश' के मेकर्स ने इसके लिए एक अलग जगह चुनी. फिल्म की सक्सेस पार्टी मुंबई के जुहू स्थित इस्कॉन मंदिर में रखी गई. इस पार्टी की सबसे खास बात इसका सात्विक अंदाज रहा. यहां मेहमानों के लिए पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की गई थी. पार्टी में न तो शराब परोसी गई और न ही नॉनवेज खाना रखा गया. इस तरह फिल्म की टीम ने अपनी खुशी को एक अलग और खास अंदाज में सेलिब्रेट किया.

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ओटीटी पर कब और कहां देखें 'हनुमान अंश'?

'हनुमान अंश' की कहानी नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित है. फिल्म में शोभिनव सत्‍या मुख्य भूमिका में हैं. उनके अलावा चंदन के आनंद, अनिल रस्तोगी, भगवानदास पटेल, निखिल दुबे और पूर्णिमा तिवारी भी अहम किरदारों में नजर आए हैं. सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. दर्शक इसे 27 नवंबर 2026 से सोनी लिव पर देख सकेंगे. ऐसे में जो दर्शक इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वो जल्द ही घर बैठे इस फिल्म का आनंद ले सकेंगे.

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'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, 'हनुमान अंश' ने भारत में 342.74 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. वहीं, इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 404.41 करोड़ रुपये रहा. फिल्म ने दुनियाभर में कुल 453.21 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. इस कमाई के साथ ये साल 2026 की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है.