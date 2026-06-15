बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों चर्चा में आ गए हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'चंदू चैंपियन' के दो साल पूरे हुए, जिस वजह से कार्तिक भावुक नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियोज शेयर की, जिसमें उन्होंने कई बातें खुलकर बोली और टीम का आभार जताया. साथ ही इस सफर को खूबसूरत बताते हुए अपनी मेहनत का जिक्र किया.

कार्तिक का भावुक पोस्ट

कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, 'दो साल पहले मैंने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया था, जिसे दुनिया लगभग भूल चुकी थी. लेकिन उसी इंसान ने मुझे उन सभी बातों की याद दिला दी, जिन पर मैं हमेशा से विश्वास करता आया हूं. शायद मैं आज तक इस अहसास को पूरी तरह शब्दों में बयां नहीं कर पाया हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं. ये फिल्म सिर्फ एक ऐसे इंसान की कहानी नहीं है, जिसने कभी हार नहीं मानी, बल्कि ये उन दर्द की कहानी है जो बाद में सम्मान और मेडल में बदल गए. ये उन असफलताओं की कहानी है, जो एक दिन शानदार वापसी का कारण बनीं.'

View this post on Instagram A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan)

फिल्म के लिए घटाए 18 किलो वजन

उन्होंने आगे लिखा, 'इस फिल्म के लिए मैंने 18 किलो वजन कम किया था, लेकिन मैंने इस सफर से जो सीखा और पाया, वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है. चंदू चैंपियन मेरी जिंदगी की सबसे खास फिल्म है. मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाने के लिए मुझे खुद को पूरी तरह बदलना पड़ा. मुझे ऐसा इंसान बनना पड़ा, जैसा मैं पहले कभी नहीं था. हर सुबह जल्दी उठना, पसीने की हर बूंद बहाना और शूटिंग के दौरान खुद पर होने वाले हर शक का सामना करना सिर्फ एक्टिंग नहीं था, बल्कि उस जिंदगी को सच में जीना था. चंदू की कहानी ने मुझे सिखाया कि दुनिया पहले आपके सपनों पर हंसती है और बाद में उन्हीं सपनों के लिए आपकी तारीफ करती है.'

ये भी पढ़ें: उर्मिला मातोंडकर के Ex पति मोहसिन ने की दूसरी शादी, पत्नी निधा संग निकाह की तस्वीरे शेयर कर लिखा-‘तुमने मेरी ज़िंदगी में रोशनी भर दी’

टीम का कार्तिक ने जताया आभार

कार्तिक ने फिल्म की टीम को लेकर लिखा, 'मैंने ये भी सीखा कि मंजिल उन्हीं लोगों को मिलती है, जो हर मुश्किल के बावजूद लगातार आगे बढ़ते रहते हैं. मैंने इस सीख को शूटिंग के हर दिन अपने साथ रखा और सच कहूं तो आज भी इसे अपने दिल में संजोकर रखा है. कबीर सर, इतनी खास और प्रेरणादायक कहानी के लिए मुझ पर भरोसा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. साजिद सर, इस फिल्म को संभव बनाने और हमेशा मजबूती से साथ खड़े रहने के लिए आपका भी शुक्रिया.

अंत में उन्होंने लिखा, 'और कैमरे के पीछे काम करने वाले हर इंसान का भी दिल से धन्यवाद, जो सुबह 5 बजे मेरे साथ मेहनत करता था और उन सभी का भी, जिन्होंने उस वक्त मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जब मैं रुक जाना चाहता था. पी.एस. मैं आप सभी के साथ अपना अगला प्रोजेक्ट शेयर करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए... चैंपियंस फिर लौटेंगे!'

फिल्म के बारे में

बता दें कि कार्तिक के इस आखिरी बयान ने फैंस के बीच चर्चा शुरू कर दी है कि क्या फिल्म का सीक्वल आने वाला है? या कार्तिक और निर्देशक कबीर खान फिर नए प्रोजेक्ट के लिए साथ आने वाले हैं? वहीं बात करें फिल्म की, तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसमें भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर की बायोग्राफी दिखाई गई थी. फिल्म के रिलीज के बाद इसे दर्शकों और एक्सपर्ट्स से खूब सराहना मिली. इसके बावजूद ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई.

ये भी पढ़ें: उर्मिला मातोंडकर का तलाक क्यों हुआ था? एक्स-हसबैंड मोहसिन अख्तर से उम्र में 10 साल बड़ी हैं एक्ट्रेस