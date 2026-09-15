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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकार्तिक आर्यन ने UK में मनाई गणेश चतुर्थी, 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग के बीच शेयर की बप्पा की झलक

कार्तिक आर्यन ने UK में मनाई गणेश चतुर्थी, 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग के बीच शेयर की बप्पा की झलक

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन अपकमिंग फिल्म 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग में बिजी हैं. इसी बीच एक्टर ने लंदन में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 15 Sep 2026 02:11 PM (IST)
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कार्तिक आर्यन इस साल घर से दूर गणेश चतुर्थी मना रहे हैं. एक्टर फिलहाल अपनी अपकमिंग फिल्म 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग के लिए यूके में हैं, जिसकी वजह से वो इस बार मुंबई में परिवार के साथ त्योहार नहीं मना पा रहे हैं. हालांकि, घर से दूर होने के बावजूद कार्तिक गणेश चतुर्थी को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है. जिसमें उन्होंने बताया कि वो बप्पा से दूर नहीं हैं. 

कार्तिक आर्यन ने UK में मनाई गणेश चतुर्थी
कार्तिक आर्यन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर गणपति बप्पा की मूर्ति के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो बप्पा को हाथ में लिए सेल्फी ले रहे हैं. पोस्ट शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'घर से मीलों दूर हूं, लेकिन बप्पा से कभी दूर नहीं! गणपति बप्पा मोरया!' 

 
 
 
 
 
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वहीं कार्तिक ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी एक फोटो शेयर की है. वहीं, कार्तिक आर्यन ने मोदक की भी फोटो शेयर की है.

ये भी पढ़ेंः अंबानी फैमिली की गणेश चतुर्थी में बॉलीवुड सितारों का जलवा, लाइमलाइट लूट ले गए विक्की-कैटरीना और रणबीर- आलिया

कार्तिक आर्यन ने UK में मनाई गणेश चतुर्थी, 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग के बीच शेयर की बप्पा की झलक

कार्तिक आर्यन ने UK में मनाई गणेश चतुर्थी, 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग के बीच शेयर की बप्पा की झलक

लंदन में में हो रही शूटिंग
बता दें, कार्तक आर्यन अपकमिंग फिल्म 'कैप्टन इंडिया' में लीड रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म में कार्तिक आर्यन एक भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट के करिदार में नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग सितंबर से लंदन में शुरु गई है. इस फिल्म का निर्देशन शिमित अमीन करेंगे, जो शाहरुख खान की फिल्म 'चक दे! इंडिया' के लिए जाने जाते हैं.

'कैप्टन इंडिया' कब होगी रिलीज?
'कैप्टन इंडिया' को टी-सीरीज के भूषण कुमार और बावेजा स्टूडियोज, डोपामिन स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म की कहानी नैश वजीफदार, संचित गुप्ता और प्रियदर्शी श्रीवास्तव ने लिखी है. फिल्म 13 अगस्त 2027 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

इसके अलावा एक्टर फिल्म 'नागजिला'  में भी नजर आएंगे.

ये भी पढ़ेंः गणेश चतुर्थी पर 2500 करोड़ की मालकिन नीता अंबानी का रॉयल अंदाज, सिल्क साड़ी में लगीं गजब

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 15 Sep 2026 02:11 PM (IST)
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Kartik Aaryan
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