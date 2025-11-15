करिश्मा कपूर Vs प्रिया कपूर: बेटी की फीस पर तकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में जताई नाराजगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों और उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस मामले को नाटकीय रूप नहीं देना चाहती. मामला दिवंगत बिजेनेमैन सजंय कपूर की संपत्ति को लेकर है जिस पर बच्चों ने अपना हक बताया है.

करिश्मा कपूर ने कोर्ट में उठाया बेटी के फीस का मुद्दा

दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट को बताया कि करिश्मा की बेटी अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है. लेकिन पिछले दो महीने की फीस नहीं भरी गई है.

उन्होंने कहा कि तलाक समझौते के अनुसार सजंय कपूर को बच्चों की पढ़ाई और खर्च उठाने थे और अब उनकी संपत्ति प्रिया कपूर के पास है.

इसके जवाब में प्रिया कपूर के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि बच्चों के सभी खर्चों का ध्यान रखा गया है और फीस न चुकाने की बात गलत है. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को कोर्ट में इसलिए उठाया जा रहा है ताकि मीडिया में सुर्खियां बनें.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में जताई नाराजगी

दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस ज्योति सिंह ने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे छोटे मुद्दे कोर्ट में नहीं आने चाहिए. उन्होंने प्रिया कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील की निर्देश दिया कि आगे ऐसी शिकायतें कोर्ट तक न पहुंचें.

कोर्ट ने साफ कहा मैं इस तरह की बातों पर 30 सेकंड भी खर्च नहीं करना चाहती. दिल्ली हाईकोर्ट फिलहाल उस अर्जी पर सुनवाई कर रही है जिसमें करिश्मा के बच्चों ने प्रिया कपूर को सजंय कपूर की संपत्ति बेचने से रोकने की मांग की है.

करिश्मा कपूर के बच्चों ने लगाया है गंभीर आरोप

दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने आरोप लगाया है कि प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत को गलत तरीके से तैयार कराया है और पूरी संपत्ति अपने नाम करना चाहती हैं.

प्रिया कपूर की ओर से कहा गया कि वसीयत असली है और इसे परिवार के व्हाट्सऐप ग्रुप में भी साझा किया गया था. दोनों गवाह वसीयत के सही तरीके से बनाए जाने की पुष्टि कर चुके हैं. कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को करेगी और अंतरिम आदेश पर जल्द फैसला चाहती है.