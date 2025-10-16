हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करिश्मा कपूर के बच्चों ने सेलिब्रेट की पापा संजय कपूर की बर्थ एनिवर्सरी, करीना ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

करिश्मा कपूर के बच्चों ने सेलिब्रेट की पापा संजय कपूर की बर्थ एनिवर्सरी, करीना ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

Kareena Kapoor Emotional Post: करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड इसी साल जून में इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं. संजय के निधन के बाद उनके बच्चों ने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 16 Oct 2025 02:15 PM (IST)
करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड का जून में निधन हो गया था. पोलो खेलते समय संजय कपूर को हार्ट अटैक आया था जिस वजह से उनका निधन हो गया था. संजय कपूर के अचानक निधन ने हर किसी को चौंका दिया था. उनके परिवार वाले और दोस्तों को विश्वास ही नहीं हो रहा था. संजय कपूर अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए हैं. उनके निधन के बाद से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद छिड़ गया है. करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान ने भी अपना हिस्सा मांगा है. उन्होंने हाईकोर्ट में प्रिया सचदेव के खिलाफ याचिका दायर की है. इसी बीच संजय कपूर का बर्थडे सभी ने सेलिब्रेट किया है.

करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान अपने पापा को बहुत मिस करते हैं. उन्होंने संजय कपूर का बर्थडे सेलिब्रेट किया है जिसकी फोटो करीना कपूर ने शेयर की है.

करीना ने लिखा इमोशनल पोस्ट
करीना कपूर ने एक केक की फोटो शेयर की है जिसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे डैड. करीना ने ये फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'मेरे सैम और कियू, पापा हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं.' साथ ही हार्ट इमोजी पोस्ट की.


करिश्मा कपूर के बच्चों ने सेलिब्रेट की पापा संजय कपूर की बर्थ एनिवर्सरी, करीना ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

प्रिया सचदेव ने शेयर किया था पोस्ट
संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव ने भी संजय कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर पोस्ट शेयर किया. उन्होंने भगवत गीता का एक कोट लिखा- 'एक महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, दूसरे उसका अनुसरण करते हैं. वह जिस भी मार्ग पर चलता है, दुनिया उसका अनुसरण करती है. जो उद्देश्य और प्रेम के साथ जीता है, वह कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि ईश्वर उन सभी में निवास करता है जो भक्ति के साथ सेवा करते हैं.' प्रिया ने आखिरी में लिखा- 'मेरे संजय, मुझे पता है कि आप मुझ पर नज़र रख रहे हैं. जन्मदिन मुबारक हो, जे.'

बता दें संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद हो रहा है. करिश्माके बच्चों ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रिया ने कोर्ट में जो विल पेश की है वो फर्जी है.

Published at : 16 Oct 2025 02:15 PM (IST)
Samaira Kapoor Karisma Kapoor KAREENA KAPOOR Sunjay Kapur Birth Anniversary
Embed widget