करिश्मा कपूर के बच्चों ने क्रिसमस पर पहनी पिता संजय कपूर की पोलो जर्सी, करीना कपूर बोलीं- 'फरिश्ते'
Karisma Kapoor's Children Christmas Celebration: करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर को खास अंदाज में याद किया है. क्रिसमस पर उन्होंने अपने पिता के पोलो क्लब की जर्सी पहनी है.
दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है. बॉलीवुड हस्तियां भी जोरो-शोरों से क्रिसमस मना रही है. इस बीच पटौदी फैमिली ने भी क्रिसमस मनाया है जिसकी झलक करीना कपूर ने शेयर की है. इस मौके पर करीना कपूर की बहन और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर को खास अंदाज में याद किया है.
करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बच्चों समायरा कपूर और किआन कपूर ने क्रिसमस पर अपने पिता के पोलो क्लब की जर्सी पहनी है. इसकी झलक उनकी मासी करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की है.
मेरे क्रिसमस के फरिश्ते'
करीना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर किआन और समायरा की बैकसाइड से एक फोटो पोस्ट की है. इसमें दोनों ब्लू कलर की जर्सी पहने दिख रहे हैं जिसपर संजय कपूर के पोलो क्लब का नाम लिखा है- 'Aureus Polo.' करीना ने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा- 'मेरे क्रिसमस के फरिश्ते.' इससे पहले करीना कपूर ने एक और स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें सांता क्लॉज की फोटो लगा था. इस पर लिखा था- 'द पटौदीज के घर पर क्रिसमस.'
संजय कपूर की प्रॉपर्टी पर चल रहा विवाद
बता दें कि इसी साल 12 जून को बिजनेसमैन और करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की मौत हो गई थी. उनकी अचानक मौत के बाद उनकी 30 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर उनकी फैमिली में विवाद सामने आया. करिश्मा के बच्चों किआन और समायरा ने संजय कपूर की तीसरी बीवी प्रिया सचदेव पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनके पिता की वसीयत के साथ छेड़छाड़ की है. इसे लेकर करिश्मा के बच्चों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लंबे समय से दिल्ली हाईकोर्ट में संजय कपूर की वसीयत और प्रॉपर्टी को लेकर सुनवाई चल रही है. हाल ही में जानकारी सामने आई थी कि इस मामले पर कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL