दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे एक कानूनी विवाद ने फिर से लोगों का ध्यान खींच लिया है. मामला एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों और उनके दिवंगत पिता संजय कपूर की संपत्ति से जुड़ा है. गुरुवार को कोर्ट ने इस केस में अहम अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया कि फिलहाल संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. इस फैसले के बाद ये मामला और भी चर्चा में आ गया है. इसी बीच करीना कपूर खान का एक पोस्ट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सच और न्याय आखिरकार जीतते हैं.

कोर्ट ने जारी किए निर्देश

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक इस मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक संपत्ति को सुरक्षित रखना जरूरी है. अदालत ने निर्देश दिया कि संजय कपूर के सभी बैंक खातों की जानकारी सामने रखी जाए. इसके साथ ही उनके विदेशी बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है.

कोर्ट ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए हर सवाल का जवाब प्रिया सचदेव कपूर को देना होगा. ये फैसला जरूरी है क्योंकि मामला करोड़ों की संपत्ति और परिवार के अधिकारों से जुड़ा हुआ है. इसी बीच करीना ने एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई और लिखा, 'आखिर में उजाला जरूर आता है. सच और न्याय हमेशा जीतते हैं.'

ये भी पढ़ें: Box Office: 'भूत बंगला'-'माइकल' में कांटे की टक्कर, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा हाल, जानें गुरुवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी 2003 में हुई थी, जो उस समय काफी चर्चा में थी. लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में दरार आ गई और 2016 में दोनों का तलाक हो गया. बाद में संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से शादी कर ली. 12 जून 2025 को संजय कपूर के अचानक निधन के बाद उनकी करीब 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति विवाद का कारण बन गई.

अगस्त 2025 में प्रिया ने एक दस्तावेज कोर्ट में पेश किया, जिसे उन्होंने वसीयत बताया. हालांकि, करिश्मा कपूर ने भी अपने बच्चों की ओर से केस दर्ज कर आरोप लगाया कि ये वसीयत नकली है और उनके बच्चों को उनके हक से दूर करने की कोशिश की गई है. इसके बाद से ये मामला कोर्ट में चल रहा है और इसकी सुनवाई हो रही है.

ये भी पढ़ें: रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार