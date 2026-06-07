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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकपूर खानदान में सबसे बड़े 'कंजूस' हैं रणधीर कपूर, करिश्मा कपूर ने सुनाया लंदन शॉपिंग का मजेदार किस्सा

कपूर खानदान में सबसे बड़े 'कंजूस' हैं रणधीर कपूर, करिश्मा कपूर ने सुनाया लंदन शॉपिंग का मजेदार किस्सा

Karishma Kapoor: करिश्मा कपूर ने रणधीर कपूर को परिवार का सबसे बड़ा कंजूस बताया और उनकी शॉपिंग की मजेदार आदतों का खुलासा किया. रणधीर कपूर ने कहा कि वो सिर्फ जरूरत की चीजों पर ही पैसा खर्च करते हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 07 Jun 2026 09:16 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अपने पिता रणधीर कपूर के साथ कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' में पहुंचीं. यहां बातचीत के दौरान दोनों ने परिवार से जुड़ी कई मजेदार बातें शेयर की. इसी बीच जब कपिल शर्मा ने करिश्मा से पूछा कि कपूर परिवार में सबसे बड़ा कंजूस कौन है, तो उन्होंने बिना देर किए सीधे रणधीर कपूर की तरफ इशारा कर दिया. करिश्मा की बात सुनकर वहां मौजूद दर्शक भी हंस पड़े.

करिश्मा कपूर ने बताया, परिवार में कौन है सबसे बड़ा कंजूस? 

करिश्मा ने अपने पिता के बारे में बताते हुए कहा, 'वो पैसे खर्च करने के मामले में बेहद सावधान रहते हैं. वो हर खर्च को सोच-समझकर करते हैं और बिना जरूरत किसी चीज पर पैसा खर्च करना पसंद नहीं करते.'

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पैसे खर्च करने को लेकर रणधीर कपूर की अलग सोच

बेटी की बात सुनने के बाद रणधीर कपूर ने भी अपनी सफाई पेश की. उन्होंने कहा, 'मेरी सोच केवल 'वैल्यू फॉर मनी' की है. मेरा मानना है कि किसी भी चीज पर तभी पैसा खर्च करना चाहिए जब वो जरूरी हो.'

लंदन ट्रिप पर भी शॉपिंग से दूर रहते थे रणधीर कपूर

इसके बाद करिश्मा ने अपने पिता की शॉपिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया, 'जब हम सभी छुट्टियां मनाने के लिए लंदन जाते थे, तो सभी लोग शॉपिंग को लेकर काफी एक्साइटेड रहते थे. हर कोई नए कपड़े, जूते और दूसरे सामान खरीदने में बिजी रहता था. लेकिन पापा का अंदाज बाकी सभी से बिल्कुल अलग होता था.'

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मोजे और रूमाल खरीदकर ही खुश हो जाते थे रणधीर कपूर

करिश्मा ने आगे कहा, 'जब मैं पापा से पूछती थी कि आपने शॉपिंग में क्या खरीदा है, तो वो बड़े गर्व से बताते थे कि मैंने दो जोड़ी मोजे खरीदे हैं. कई बार मैं पापा को दोबारा शॉपिंग करने के लिए भेजती थी, ताकि वो अपने लिए कुछ और सामान खरीद सकें. लेकिन जब वो वापस आते थे तो उनके पास सिर्फ दो जोड़ी मोजे और दो रूमाल होते थे.'

इस पर सफाई देते हुए रणधीर कपूर ने कहा, 'एक आदमी को आखिर और क्या चाहिए? कुछ जोड़ी मोजे, कुछ रूमाल, कुछ टाई, दो-चार शर्ट और एक-दो पैंट काफी हैं.'

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Published at : 07 Jun 2026 09:16 PM (IST)
Tags :
Randhir Kapoor Karishma Kapoor The Kapil Sharma Show
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