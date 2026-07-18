प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर करीना कपूर का दिखा खास अंदाज, शेयर की थ्रोबैक तस्वीर, लुटाया प्यार

ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इन दिनों सुर्खियों में हैं. आज 18 जुलाई को वो अपना 44वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और कई सेलेब्स उन्हें बधाई देते नजर आ रहे हैं. इसी बीच करीना कपूर खान ने भी प्रियंका को खास अंदाज में विश किया और एक पुरानी तस्वीर शेयर की. अब उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं.

करीना ने शेयर की तस्वीर

हाल ही में करीना ने अपने इंस्टाग्राम पर साल 2018 की तस्वीर शेयर की, जो 'कॉफी विद करण' शो के सीजन 6 की है. इस पोस्ट के साथ करीना ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीसी. तुम्हारा हर सपना पूरा हो और तुम्हारा दिन शानदार रहे.' वहीं तस्वीर में दोनों साथ में बैठकर हंसी-मजाक करती दिखीं, जिसमें करीना ने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना और प्रियंका व्हाइट ड्रेस में नजर आ रही हैं.

ये भी पढ़ें: आमिर खान की तीसरी शादी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बताया लव जिहाद, एक्टर को पोस्ट में दी धमकी, लिखा- 'सांसें दबा लेंगे'

प्रियंका और करीना में थी कड़वाहट

बता दें कि 'कॉफी विद करण' का वो एपिसोड खूब सुर्खियों में रहा क्योंकि प्रियंका और करीना के बीच कड़वाहट देखने को मिली थी. शो में करीना ने फॉरेन एक्सेंट पर कहा था कि 'ये एक्सेंट कहां मिला?' इस पर प्रियंका ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'वहीं से, जहां से आपके बॉयफ्रेंड को मिला है.' प्रियंका का ये बयान बहुत सुर्खियों में था क्योंकि उस समय सैफ अली खान ब्रिटेन में पढ़ रहे थे और करीना को डेट कर रहे थे. इसके बावजूद दोनों एक-दूसरे का सम्मान करते है.

प्रियंका और करीना की फिल्में

वहीं बात करें फिल्मों की, तो साल 2004 में आई अक्षय कुमार की 'ऐतराज' में प्रियंका और करीना को साथ में देखा गया था. जहां प्रियंका नेगेटिव रोल में नजर आई, वहीं करीना और अक्षय पति-पत्नी की भूमिका में थे. फिल्म की कहानी में प्रियंका, अक्षय की बॉस है, जो उन पर झूठा सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाती हैं. वहीं करीना अपने पति को बचाने के लिए केस लड़ती हैं और जीत जाती हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी.

ये भी पढ़ें: 'तुम पर्दे पर अच्छी लगोगी', अनिल कपूर की वजह से फिल्मों में दिया मिर्जा ने रखा था कदम, एक्ट्रेस ने किया खुलासा